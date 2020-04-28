Ежегодно общественный союз "Освитория" проводит исследования роли учителя в украинском обществе. Еще в 2017 году "Освитория" привезла в Украину учительский Оскар - премию Global Teacher Prize Ukraine для лучшего учителя-новатора страны. Главная же цель премии - поднять престиж учительской профессии, представители которой во всем мире часто чувствуют себя недооцененными.

Чтобы определить, что думают украинцы о роли учителя, исследовательская компания Kantar Украина по заказу “Освитории” опросила 1000 респондентов из всех регионов в возрасте от 18 до 55 лет, представляющих городское население Украины, пользующиеся интернетом.

Работу учителя респонденты оценивают как важную, но не уверены, что ее ценят. В этом году 83,2 % украинцев признали, что учителя важны – и это на 3 % меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем, выросла доля респондентов, отметивших, что украинское общество мало ценит своих педагогов: 38,7 % против 26,7 % в прошлом году. Интересно, что в отличие от молодежи, респонденты в возрасте 30-40 лет гораздо чаще отвечают, что учительский труд таки ценится.

“Разрыв между признанием важности роли учителей и уровнем их оценки в обществе и является главным мотиватором нашей работы, – комментирует Зоя Литвин, глава “Освитории” и основательница национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, – только учитель, которого общество уважает, сможет воспитать успешное поколение детей и нацию без комплекса неполноценности”.

Лучшим показателем эффективности работы учителя 89,2 % опрошенных считают “достижения и личностное развитие каждого ученика”. Лишь 4,6 % опрошенных сказали, что эффективная работа учителя – это “хорошие оценки учеников”, и 2,7 % – “соответствие уроков учебной программе”. Также, респонденты отвечали на вопросы о роли и главную задачу учителей. Так, для 47,5 % учитель – прежде всего специалист, который должен выполнять свои профессиональные обязанности, а 46,3 % видят учителя как ментора и наставника, который должен поддерживать учеников и помогать им.

Большинство украинцев согласились, что главные задачи педагога заключаются в помощи ученикам в развитии умений и навыков, в поощрении учащихся к обучению и заинтересованности материалом, в развитии способностей и талантов (51,5 %, 49,6 % и 42,5 % соответственно). Только 9,4 % ответили, что задача учителя – следить за успеваемостью учеников и результатами их обучения. В то же время, только 8,1 % верят, что учитель должен вести за собой и показывать пример для подражания.

“По результатам мы видим поддержку нового видения роли учителя и отход от понимания образования как процесса пассивного получения знаний”, – говорит Светлана Хобта, менеджер проекта в Kantar. По словам эксперта, положительная оценка роли учителя соответствует восприятию системы образования в нашем обществе в целом, и по уровню доверия, качества работы, темпами реформирования системы образования является одним из лидеров среди других институтов Украины.

При этом большинство опрошенных не хотели бы, чтобы их ребенок стал учителем. На этот вопрос 49,9 % опрошенных ответили “нет”, и только 9,4 % ответили “да”.

Согласно исследованиям Varkey Foundation и OECD, у образовательных супергосударств рейтинг учительской профессии высок. Например, в Канаде 36 % родителей поощряют своих детей становиться учителями, а среди государств, где педагоги больше чувствуют, что их ценят – Сингапур, Финляндия, Новая Зеландия и Канада.

Чтобы поднять престиж учительской профессии в Украине, общественный союз “Освитория” ежегодно проводит национальную премию Global Teacher Prize Ukraine. За годы существования премии каждый 6-й украинец изменил свое мнение о престижности работы учителей к лучшему.

“Убеждена: если провести исследование после карантина, цифры опроса по важности учителей будут равны целому – ста процентам! По крайней мере, такие ощущения у меня, родителей одноклассников моего сына Матфея и всех родителей, кого я знаю. Карантин проявил, кто на самом деле является авторитетом у наших детей. Главные люди в их жизни – учителя! Горжусь теми семьями, которые поддерживают учителей и их значение для детей”, – подытожила куратор премии, украинская журналистка Наталья Мосейчук.

Подать заявку на премию или номинировать любимого учителя можно на сайте globalteacherprize.org.ua до 1 августа 2020 года. Победитель получает 250 000 гривен и возможности для обучения и развития.

Премию Global Teacher Prize Ukraine поддерживают Microsoft, Агроиндустриальная холдинг МХП, Zagoriy Foundation и Программа содействия общественной активности “присоединяйся! “, Финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. “Делойт” в Украине выступает партнером премии и обеспечивает прозрачность процесса голосования.

Более развернутые результаты исследования можно прочитать на osvitoria.media.

Контактное лицо: Жанна Дуфина, +380632619077, [email protected]