Об этом он написал в своем блоге.
“Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней “доследственной проверки” были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле “Новичок” был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок”, – отметил Навальный.
Он подчеркнул, что отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли.
“Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК”, – добавил оппозиционер.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.
- 15 сентября Навальный опубликовал фото и написал, что уже дышит самостоятельно.
- Позже стало известно, что Навального отравили до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.