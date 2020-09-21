Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили боевым веществом из группы "Новичок", потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска.

Об этом он написал в своем блоге.

“Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней “доследственной проверки” были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле “Новичок” был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок”, – отметил Навальный.

Он подчеркнул, что отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли.

“Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК”, – добавил оппозиционер.