Президент Владимир Зеленский заявил, что в пленках, где якобы избранный президент США Джо Байден говорит с якобы пятым президентом Украины Петром Порошенко, самой большой проблемой является сама возможность вести запись в кабинете президента.

Об этом он сказал в интервью программе Axios на платформе HBO, сообщает Офис президента.

“Я знаю, звучало, что тема сына Байдена – это самое главное. И из-за тех записей, которые затем были опубликованы, телефонного разговора во времена Порошенко, где якобы господин Байден беседует с господином Порошенко. Для меня самым главным в этом случае было понять, как в принципе может что-то записываться в кабинете президента Украины. Это самая главная проблема. Потому что это – разрушение института президентства в Украине”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что именно поэтому было открыто уголовное дело.

“Пленки Деркача”

19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет русские корни. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.

Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который недавно был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.

Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разобщить наши страны.

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандальные пленки, заявил, что это — “не последний звонок”, который будет опубликован, и этим должны заниматься правоохранительные органы.

Уже в июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.