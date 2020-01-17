Премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал свою отставку с народным депутатом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

Переписку чиновников опубликовало издание “Цензор.НЕТ”.

Галина Третьякова является, главой комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Гончарук: Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции.

Третьякова: Мы ЗА тебя!

Гончарук: В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос – кто МЫ?

Третьякова: 70-80 %. Работаем дальше. Жизнь покажет.

Гончарук: Спасибо, Галечка.