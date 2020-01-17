Переписку чиновников опубликовало издание “Цензор.НЕТ”.
Галина Третьякова является, главой комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Гончарук: Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции.
Третьякова: Мы ЗА тебя!
Гончарук: В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос – кто МЫ?
Третьякова: 70-80 %. Работаем дальше. Жизнь покажет.
Гончарук: Спасибо, Галечка.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.