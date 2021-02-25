Об этом сообщает CNN.
Два частных самолета, которые использовала команда убийц журналиста, принадлежали компании, которой наследный принц завладел меньше года назад, сообщает CNN со ссылкой на сверхсекретные документы судебного дела с участием Канады.
Документы, представленные в рамках гражданского иска в Канаде в начале этого года, обозначены как “совершенно секретные” и подписаны саудовским министром, отдавших приказы MBS.
“По указанию его высочества князь немедленно одобрил выполнение необходимых для этого процедур”, – пишет министр.
В иске описывается, как в конце 2017 был приказ передать право собственности на Sky Prime Aviation в фонд национального благосостояния Эр-Рияд, который контролируемый саудовской короной и возглавляемый наследным принцем. Два реактивных самолета компании использовались в убийстве Хашогги.
Правоустанавливающие связь между самолетами и принцем, были представлены группой саудовских государственных компаний в рамках иска о незаконном присвоении, который они подали в Канаде в прошлом месяце против бывшего высокопоставленного сотрудника саудовской разведки Саада Альджабри, который сейчас живет в изгнании в Канаде.
Обвинения против Альджабри были предъявлены после того, как он обвинил наследного принца в том, что он отправил команду в Канаду, чтобы убить его всего через несколько дней после убийства Хашогги.
Сегодня ожидается отчет, который американцы называют “взрывным”, о причастности Мохаммеда бен Салмана к зверскому преступлению.
Теперь наследный принц рискует нанести серьезный ущерб своему имиджу, Джо Байден фактически намерен поддерживать отношения не с ним, а с его отцом, 85-летним королем Салманом. Во время предвыборной кампании Байден открыто обвинил Салмана в убийстве Хашогги, пообещав в случае победы, что он не будет продавать оружие саудитам.
- Турецкая прокуратура обвинила 20 человек, среди которых помощники принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и заместитель начальника разведки Саудовской Аравии, в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Эр-Рияде в 2018 году.