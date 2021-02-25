Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман непосредственно замешан в убийстве журналиста диссидента Джамаль Хашогги, который был подвергнут пыткам и убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщает CNN.

Два частных самолета, которые использовала команда убийц журналиста, принадлежали компании, которой наследный принц завладел меньше года назад, сообщает CNN со ссылкой на сверхсекретные документы судебного дела с участием Канады.

Документы, представленные в рамках гражданского иска в Канаде в начале этого года, обозначены как “совершенно секретные” и подписаны саудовским министром, отдавших приказы MBS.

“По указанию его высочества князь немедленно одобрил выполнение необходимых для этого процедур”, – пишет министр.

В иске описывается, как в конце 2017 был приказ передать право собственности на Sky Prime Aviation в фонд национального благосостояния Эр-Рияд, который контролируемый саудовской короной и возглавляемый наследным принцем. Два реактивных самолета компании использовались в убийстве Хашогги.

Правоустанавливающие связь между самолетами и принцем, были представлены группой саудовских государственных компаний в рамках иска о незаконном присвоении, который они подали в Канаде в прошлом месяце против бывшего высокопоставленного сотрудника саудовской разведки Саада Альджабри, который сейчас живет в изгнании в Канаде.

Обвинения против Альджабри были предъявлены после того, как он обвинил наследного принца в том, что он отправил команду в Канаду, чтобы убить его всего через несколько дней после убийства Хашогги.

Сегодня ожидается отчет, который американцы называют “взрывным”, о причастности Мохаммеда бен Салмана к зверскому преступлению.

Теперь наследный принц рискует нанести серьезный ущерб своему имиджу, Джо Байден фактически намерен поддерживать отношения не с ним, а с его отцом, 85-летним королем Салманом. Во время предвыборной кампании Байден открыто обвинил Салмана в убийстве Хашогги, пообещав в случае победы, что он не будет продавать оружие саудитам.