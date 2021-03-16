Рональд Дефео-младший, осужденный убийца, который послужил прототипом главного героя романа "Ужас Амитивилля" (1974), умер, отбывая пожизненный срок. Ему было 69 лет.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Дефео был объявлен мертвым в Медицинском центре Олбани (штат Нью-Йорк, США).

По словам официальных лиц, неясно, почему Дефео был госпитализирован. Причину смерти определит офис судмедэкспертизы в округе Олбани.

Дефео было 23 года, когда он застрелил своих родителей, двух сестер и двух братьев в их доме в Амитивилле, на южном берегу Лонг-Айленда, 13 ноября 1974 года.

Во время судебного разбирательства Дефео утверждал, что слышал голоса, приказавшие ему убить свою семью. Он был осужден в 1975 году по шести пунктам обвинения в убийстве второй степени.

Эта история стала основой для книги-хоррора “Ужас Амитивилля” после того, как другая семья, недолго прожив там, утверждала, что в доме обитали привидения.

Позже появилась целая кино-франшиза – включая оригинал 1979 года с Джеймсом Бролином, Марго Киддер и Родом Стайгером, а также несколько продолжений и римейк 2005 года с Райаном Рейнольдсом.

В 2016 году дом был выставлен на продажу за 850 000 долларов.

Дефео безуспешно добивался пересмотра дела в 1992 году, утверждая, что его 18-летняя сестра убила пять других членов семьи, а затем он застрелил ее.

“Я очень любил свою семью”, – сказал он на слушании по делу об условно-досрочном освобождении в 1999 году.

Департамент исправительных учреждений заявил, что не может раскрыть, почему Дефео был госпитализирован, сославшись на законы о конфиденциальности.