Про це сказано у доповіді.

“Систематичні вбивства та каліцтва беззахисних афроамериканців з боку поліціянтів рівносильні злочинам проти людства, які слід розслідувати та карати відповідно до законодавства”, – сказано в доповіді.

Експерти закликали прокурора міжнародного трибуналу в Гаазі негайно розпочати розслідування у цій справі.

11 експертів з різних країн одностайно  заявили про те, що саме США відповідальні за “довгу історію порушень міжнародного права, які часто досягають рівня злочинів проти людства”.

На думку експертів, у  США поліціянти систематично вбивають людей, часто без суттєвої причини. Окрім цього, вони акцентували на тому,   що поліціянти  можуть “жорстко позбавляти волі, використовувати насильницькі методи, переслідувати, а також користатися   іншими нелюдськими методами роботи”. Як приклад, систематичні напади на темношкіре населення, яке вважають апріорі винним у тих чи інших злочинах.

Одна з авторів доповіді, Хіна Джілані, сказала:

“Наш висновок не був легковажним. Ми зробили його в ясному розумі… Ми вивчили всі факти та резюмували, що в США досі зберігається ситуація, яка вимагає негайного втручання з Гааги”.

Зокрема, міжнародна комісія звинувачує США в:

  • порушенні міжнародних зобов’язань щодо прав людини як з боку законів, що регулюють діяльність поліції, так і з боку практики працівників правоохоронних органів; зокрема  перешкоджання активістам та мітингам проти расової несправедливості (зокрема, темношкірих), а також безпідставні затримання та перевірка документів серед темношкірих;
  • толерантність до “тривожної національної моделі неправомірного застосування вогнепальної зброї та електрошокерів проти темношкірих;
  • “культура безкарності”: поліціянтів рідко карають, а про вбитих темношкірих згадують, як про “кількох поганих хлопців”.

На думку експертів з прав людини, саме темношкірі американці найчастіше страждають через застосування фізичної сили з боку представників поліції. Вони зауважили, що найчастіше поліціянти користуються  методом задушливих захоплень. Це міжнародний злочин проти людяності, відповідно до міжнародного права.

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Джілані як президентка Всесвітньої організації проти тортур, акцентувала, що рішення присяжних у справі щодо вбивства Джорджа Флойда лише засвідчило,  про що написали у доповіді.

“Застосовувати силу при арешті – це не просто нелюдський метод… Це дорівнює тортурам та загрожує потенційною загибеллю людиниЯ була вражена, що ця країна (США), яка стверджує, що є світовим борцем за права людини, сама не дотримується норм міжнародного права“, – написала вона.

Вона нагадала про те, що після смерті Флойда в ООН отримали запит стосовно проведення незалежного розслідування. Однак через тиск адміністрації 45-го американського президента Дональда Трампа, розслідування не проводили. Тоді три провідних американських адвокатських організації, Національна конференція чорних юристів, Національна гільдія юристів, а також Міжнародна асоціація юристів-демократів, втрутилися та оголосили про проведення власного незалежного розслідування.

Для вивчення питання стосовно неправомірного застосування сили поліціянтами зібралися уповноважені з Африки, Азії, Європи, Латинської Америки й Карибського басейну. Вони резюмували, що така поведінка з боку поліціянтів є результатом структурного расизму. Вони провели публічні слухання, під час яких заслухали свідчення сімей жертв деяких найгучніших вбивств, скоєних поліціянтами за останній час. Зокрема, було заслухано 44 справи.

Серед них: справа Джорджа Флойда; справа Шона Белла, вбитого в день весілля у 2006 році (поліція випустила в нього 50 куль); справа Еріка Гарнера (помер внаслідок задушливого захоплення у 2014 році); справа Таміра Райса, 12-річного хлопця; справа Майкла Брауна, беззбройного 18-річного хлопця, вбивство якого послужило поштовхом до руху Black Lives Matter; справа Фредді Грея, який загинув у 2015 році після “важкої поїздки” в поліцейському фургоні; справа Бреонни Тейлор, вбитої під час поліцейського рейду в її будинку та інші.

За словами Джілані, свідчення жертв поліційного  свавілля тотожні  ранам, які отримали мільйони американських громадян через аналогічне ставлення до них чи їх рідних.

У звіті зазначили, що в США системно порушуються права афроамериканців:

“У  США є дві системи права… Одна призначена для білих, а інша – для осіб африканського походження”

За даними експертів, щороку в США від рук поліції гине в чотири рази більше афроамериканців, ніж білих.

З 2005 року американці правоохоронці вбили 15 тисяч осіб. Це по тисячі осіб щороку. За ці вбивства дише  104 поліціянтам пред’явили звинувачення у вбивстві чи ненавмисному вбивстві. 35 з них біли засуджені.

Зважаючи на це, експерти-міжнародники вимагають від уряду та Конгресу США провести демілітаризацію місцевих правоохоронних органів та заборонити видачу ордерів на заборону ударів, які дозволяють офіцерам здійснювати набіги на будинки темношкірих  людей без попередження і без причини. Також вони вимагають скасувати “імунітет”, завдяки якому поліціянти уникають цивільних позовів. На думку експертів, можливість уникнути покарання  “тотожна  потуранню жорстокому насиллю з боку поліції”.

Джілані резюмувала, що закликаючи міжнародний трибунал у Гаазі взятися за ситуацію з расизмом серед правоохоронців у США, експерти у сфері прав людини сподіваються на те, що США відреагують та почнуть змінювати свою правоохоронну систему.

  • 21 квітня суд присяжних у справі про смерть темношкірого американця Джорджа Флойда визнав винним за всіма трьома пунктами ексофіцера Дерека Шовіна. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 40 років.
  • Двопартійна більшість в Сенаті США проголосувала за законопроєкт, що засуджує дискримінацію стосовно азійців. Також він передбачає створення нової посади в Мін’юсті для прискорення розгляду потенційних злочинів на ґрунті расової ненависті, пов’язаних із пандемією коронавірусу.