Убийство директора Atlantic Group: жене Кожары объявили о подозрении

Жене бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары Марине Козерод объявили о подозрении в деле об убийстве директора Atlantic Group Сергей Старицкий.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

“Сегодня, 10 апреля, под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области совместно с СУ ГУНП в области сообщено о подозрении жене бывшего министра иностранных дел Украины по факту предоставления органу, осуществляющему досудебное расследование, заведомо ложного показания свидетеля”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что жена Кожары, которую следователь предупредил об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, будучи допрошенной в качестве свидетеля, умышленно сообщила правоохранителям недостоверные сведения о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

В дальнейшем, при рассмотрении судом ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, женщина, будучи предупрежденным судьей об уголовной ответственности за заведомо ложное показание, в ходе допроса ее в качестве свидетеля предоставила суду такую же недостоверную информацию.

“Такими своими ложными показаниями жена пыталась способствовать своему мужу в избежании ответственности за противоправное лишение жизни другого человека”, – отметили в прокуратуре.

Действия Козерод квалифицированы по ч. 2 ст. 384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля).