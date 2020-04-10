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Убийство директора Atlantic Group: жене Кожары объявили о подозрении

Жене бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары Марине Козерод объявили о подозрении в деле об убийстве директора Atlantic Group Сергей Старицкий.

Пятница, 10 апреля 2020, 17:46

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

“Сегодня, 10 апреля, под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области совместно с СУ ГУНП в области сообщено о подозрении жене бывшего министра иностранных дел Украины по факту предоставления органу, осуществляющему досудебное расследование, заведомо ложного показания свидетеля”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что жена Кожары, которую следователь предупредил об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, будучи допрошенной в качестве свидетеля, умышленно сообщила правоохранителям недостоверные сведения о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

В дальнейшем, при рассмотрении судом ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, женщина, будучи предупрежденным судьей об уголовной ответственности за заведомо ложное показание, в ходе допроса ее в качестве свидетеля предоставила суду такую же недостоверную информацию.

“Такими своими ложными показаниями жена пыталась способствовать своему мужу в избежании ответственности за противоправное лишение жизни другого человека”, – отметили в прокуратуре.

Действия Козерод квалифицированы по ч. 2 ст. 384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля).

  • Как известно, 22 февраля появилась информация, что под Киевом погиб предприниматель, директор Atlantic Group Сергей Старицкий. Полиция изначально считала его гибель самоубийством, однако друзья эту информацию опровергали.
  • Впоследствии Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти Старицкого с самоубийства на умышленное убийство.
  • 25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве Старицкого. Установлено, что 21 февраля Кожара находился по месту жительства в своем доме в селе Чайки Киевской области, совместно со своей женой Мариной Козерод и Старицким.
  • Леониду Кожаре сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).
  • 27 марта Шевченковский районный суд Киева избрал бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более чем 14 млн гривен.
  • 31 марта стало известно, что к убийству директора Atlantic Group Сергей Старицкий может быть причастна жена бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары – Марина Козерод.
Теги: убийство

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