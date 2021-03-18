Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней Марии Борисовой в Херсонской области признался в совершении преступления.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что до этого подозреваемый долго отрицал свою причастность.

“Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами – 5 лет тюрьмы – это последняя ходка, а их было 4. Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом”, – говорится в сообщении.

По словам Клименко, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному.

“Мне известно, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и вместо этого обвинила другого человека. Таким образом набивать себе рейтинги и так цинично использовать горе людей ради хайпа – это вещи вне моего понимания”, – добавил он.

Глава Нацполиции также отметил, что подозреваемый остается под стражей, а полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.

“И никакие манипуляции не помешают – мы действуем по закону и по совести. За этот ужасный поступок он должен ответить”, – резюмировал он.

Напомним, 7 марта девочка играла с друзьями возле места своего проживания, а около 17:30 пропала.

Ее искали сотни правоохранителей и волонтеров. На четвертые сутки во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девушки.

По словам Клименко, сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных, так как заброшенный недострой правоохранители проверяли не один раз.