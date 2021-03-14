Сегодня, 14 марта, полиция Херсонской области задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

“Это жестокое преступление в Херсонской области всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушение и следы изнасилования”, – отметил Игорь Клименко.

По его словам, сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных, так как заброшенный недострой правоохранители проверяли не один раз.

“В круге подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи”, – рассказал глава НПУ.

После непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника.

“Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, подозреваемый лежал с порезанными венами. Правоохранителям удалось спасти мужчину. Он ответит за свои поступки”, – сказал Игорь Клименко.

Завтра Полиция Херсонской области предоставит детали расследования преступления.