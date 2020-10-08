Экс-офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, которого в мае обвиняли в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел на свободу. За него внесли миллион долларов залога.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News, ссылаясь на представителя департамента исправительных учреждений штата Миннесота.

В офисе шерифа округа Хеннепин сообщили, что за экс-офицера внесли залог в размере $1 млн. После этого его освободили из тюрьмы Оук-Парк-Хайтс. К слову, он был в тюрьме с 31 мая.

Теперь Шовину предстоит суд. Заседание запланировано на 8 марта 2021 года.

Шовин вышел на свободу с несколькими условиями.

Он не имеет права выезжать из штата без письменного разрешения суда. Ему запрещено иметь какие-либо контакты с семьей Флойда, а также – покупать огнестрельное оружие и боеприпасы.

Адвокаты семьи Флойда выразили возмущение в связи с освобождением Шовина, назвав это “болезненным напоминанием о том, что мы все еще далеки от достижения справедливости”.

“Система надлежащей правовой процедуры сработала для Шовина и предоставила ему свободу, пока он ожидает суда. Хотя Джорджу Флойду было отказано в справедливости при жизни, мы не успокоимся, пока ему не будет предоставлено полное правосудие после смерти”, — заявили адвокаты Флойда Бен Крамп и Антонио Романуччи.

Другие офицеры, которые также были обвинены в соучастии убийству Флойду, на свободе. Несмотря на обвинения в пособничестве и подстрекательстве их выпустили под залог (750 тысяч долларов).

Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.