Суд в Болгарии отклонил апелляцию подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк - Алексея Левина на решение об экстрадиции в Украину.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

“В среду, 11 марта 2020 года, Апелляционный суд г. Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину для привлечения к уголовной ответственности лица, подозреваемого в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк”, – говорится в сообщении.

Таким образом, как подчеркивается, компетентными органами Республики Болгария удовлетворено запрос Офиса Генерального прокурора об экстрадиции указанного лица.

Также отмечается, что после его фактической передачи украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников.

Напомним, 4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину в подготовке и организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти. Отмечалось, что Левин является помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск.

24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. 27 января в Болгарии суд арестовал Алексея Левина на 40 суток.

22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать в Украину задержанного Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.