В рамках рассмотрения дела об убийстве Екатерины Гандзюк прокуратура просит приговорить главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата облсовета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает агентство “Укринформ”.

Так, сегодня Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение по существу дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщает “Суспильне”, в зале присутствовали Мангер и Левин вместе со своими адвокатами.

Представитель государственного обвинения по делу Андрей Синюк зачитал в зале заседаний обвинительный акт.

“Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы”, – заявил прокурор.

Мангера и Левина обвиняют в “организации совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, способом особого мучения для запугивания потерпевшего по заказу, повлекшее смерть потерпевшего”.

В частности, им инкриминируют нарушения, предусмотренные ч.3. ст. 27 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Оба обвиняемых заявили в суде, что не признают своей вины в убийстве Гандзюк.

Семья активистки заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве – Мангеру и Левину – с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба.

С соответствующим заявлением выступила в суде Ольга Веретильник – представительница родителей и гражданского мужа Гандзюк, сообщает “Укринформ”.

“Потерпевшие оценили причиненный моральный ущерб в 23 миллиона гривен”, – заявила она.

Отмечалось, что убийство Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. Кроме того, в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые наносили дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей.

Адвокат Мангера попросил суд изменить меру пресечения его подзащитному с ареста на залог в 1 млн 150 тыс. гривен. Он аргументировал это тем, что в противном случае Мангер не сможет выдвинуть свою кандидатуру на местных выборах. Однако суд оставил ходатайство без рассмотрения.

В ходе заседания суд определил порядок исследования доказательств по делу об убийстве Гандзюк.

Так, сначала будут исследованы документы, аудиозаписи, вещественные доказательства. После этого в суде изучат материалы гражданских исков и допросят потерпевших – родителей и гражданского мужа Гандзюк, сообщает “Укринформ”.

В суде допросят 38 свидетелей стороны обвинения, после них перейдут к свидетелям стороны защиты. В конце допросят обвиняемых Мангера и Левина.

Адвокат Мангера просил суд допросить 101 свидетеля со стороны защиты.

Следующее судебное заседание по делу Гандзюк состоится 11 сентября.

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).