Об этом сообщает агентство “Укринформ”.

Так, сегодня Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение по существу дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщает “Суспильне”, в зале присутствовали Мангер и Левин вместе со своими адвокатами.

Представитель государственного обвинения по делу Андрей Синюк зачитал в зале заседаний обвинительный акт.

“Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы”, – заявил прокурор.

Мангера и Левина обвиняют в “организации совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, способом особого мучения для запугивания потерпевшего по заказу, повлекшее смерть потерпевшего”.

В частности, им инкриминируют нарушения, предусмотренные ч.3. ст. 27 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Оба обвиняемых заявили в суде, что не признают своей вины в убийстве Гандзюк.

Семья активистки заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве – Мангеру и Левину – с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба.

С соответствующим заявлением выступила в суде Ольга Веретильник – представительница родителей и гражданского мужа Гандзюк, сообщает “Укринформ”.

“Потерпевшие оценили причиненный моральный ущерб в 23 миллиона гривен”, – заявила она.

Отмечалось, что убийство Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. Кроме того, в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые наносили дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей.

Адвокат Мангера попросил суд изменить меру пресечения его подзащитному с ареста на залог в 1 млн 150 тыс. гривен. Он аргументировал это тем, что в противном случае Мангер не сможет выдвинуть свою кандидатуру на местных выборах. Однако суд оставил ходатайство без рассмотрения.

Владислав Мангер. Фото: suspilne.media

В ходе заседания суд определил порядок исследования доказательств по делу об убийстве Гандзюк.

Так, сначала будут исследованы документы, аудиозаписи, вещественные доказательства. После этого в суде изучат материалы гражданских исков и допросят потерпевших – родителей и гражданского мужа Гандзюк, сообщает “Укринформ”.

В суде допросят 38 свидетелей стороны обвинения, после них перейдут к свидетелям стороны защиты. В конце допросят обвиняемых Мангера и Левина.

Адвокат Мангера просил суд допросить 101 свидетеля со стороны защиты.

Следующее судебное заседание по делу Гандзюк состоится 11 сентября.

Алексей Левин. Фото: suspilne.media

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).

  • 18 августа в Днепровском районном суде Киева началось подготовительное заседание по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Один из подозреваемых – Алексей Левин появился в суде почти голый.
  • В апреле стало известно, что правоохранители завершили расследование производства об убийстве херсонской чиновницы и активисты Екатерины Гандзюк.
  • 28 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы. 27 апреля у Офиса президента на Банковой в Киеве активисты требовали отправить генпрокурора Ирину Венедиктову в отставку из-за “дела Гандзюк”.