Днепровский районный суд Киева арестовал фигурантов дела об убийстве херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк – Владислава Мангера и Алексея Левина сроком до 18 октября этого года.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Они арестованы без права залога.

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер подозревается в заказе нападения на Гандзюк. Левину инкриминируют организацию преступления.

“Суд удовлетворил ходатайство прокурора… об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога”, – отмечается в сообщении.

Кроме того, Днепровским районным судом 20 августа было завершено проведение подготовительного судебного заседания и назначено на 28 августа судебное разбирательство обвинительного акта в отношении Мангера и Левина.

“Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, имеющим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)”, – уточняется в сообщении.

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).