Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Они арестованы без права залога.
Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер подозревается в заказе нападения на Гандзюк. Левину инкриминируют организацию преступления.
“Суд удовлетворил ходатайство прокурора… об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога”, – отмечается в сообщении.
Кроме того, Днепровским районным судом 20 августа было завершено проведение подготовительного судебного заседания и назначено на 28 августа судебное разбирательство обвинительного акта в отношении Мангера и Левина.
“Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, имеющим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)”, – уточняется в сообщении.
Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).
- 18 августа в Днепровском районном суде Киева началось подготовительное заседание по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Один из подозреваемых – Алексей Левин появился в суде почти голый.
- В апреле стало известно, что правоохранители завершили расследование производства об убийстве херсонской чиновницы и активисты Екатерины Гандзюк.
- 28 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы. 27 апреля у Офиса президента на Банковой в Киеве активисты требовали отправить генпрокурора Ирину Венедиктову в отставку из-за “дела Гандзюк”.