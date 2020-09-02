Защита фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко подал апелляционную жалобу на избрание Шевченковским райсудом Киева ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Документ опубликован на сайте юридической фирмы “Смысл Консалтинг”, приобщенных к защите Антоненко.

“Публикуем апелляционную жалобу адвоката (Дмитрия – ред.) Кругового на решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения Андрею Антоненко. Постановление подлежит обжалованию только в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении.

В апелляционной жалобе Круговой отметил, что прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве, “суд произвольно установил риск побега и риск незаконного влияния на свидетелей (потерпевших), руководствуясь при этом исключительно тяжестью инкриминируемого деяния, а в части весомости доказательств – только их номинальным перечнем – реестром материалов, не учитывая принцип Летелье, по которому риск побега уменьшается с течением времени, каким бы он ни был коротким “.

Юристы отмечают, что после смягчения мер другим обвиняемым никаких негативных последствий не наступило, и это, по мнению защиты Антоненко, косвенно подтверждает беспочвенность утверждений суда о содержании Антоненко под стражей как единственно возможный способ устранения рисков.

В “Сенс Консалтинг” напомнили, что рассмотрение судом присяжных дела об убийстве Шеремета назначено на пятницу, 4 сентября.

“Дело будет рассматривать суд в составе 2 профессиональных судей (Голуб, Антонюк) и трех присяжных, отбор которых будет проводиться в первом заседании”, – отметили в юридической фирме.

Также юристы отметили, что пока Антоненко находится под стражей 265 дней.