Документ опубликован на сайте юридической фирмы “Смысл Консалтинг”, приобщенных к защите Антоненко.
“Публикуем апелляционную жалобу адвоката (Дмитрия – ред.) Кругового на решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения Андрею Антоненко. Постановление подлежит обжалованию только в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении.
В апелляционной жалобе Круговой отметил, что прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве, “суд произвольно установил риск побега и риск незаконного влияния на свидетелей (потерпевших), руководствуясь при этом исключительно тяжестью инкриминируемого деяния, а в части весомости доказательств – только их номинальным перечнем – реестром материалов, не учитывая принцип Летелье, по которому риск побега уменьшается с течением времени, каким бы он ни был коротким “.
Юристы отмечают, что после смягчения мер другим обвиняемым никаких негативных последствий не наступило, и это, по мнению защиты Антоненко, косвенно подтверждает беспочвенность утверждений суда о содержании Антоненко под стражей как единственно возможный способ устранения рисков.
В “Сенс Консалтинг” напомнили, что рассмотрение судом присяжных дела об убийстве Шеремета назначено на пятницу, 4 сентября.
“Дело будет рассматривать суд в составе 2 профессиональных судей (Голуб, Антонюк) и трех присяжных, отбор которых будет проводиться в первом заседании”, – отметили в юридической фирме.
Также юристы отметили, что пока Антоненко находится под стражей 265 дней.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
- Материалы в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.