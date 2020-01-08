Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко выше ростом, чем человек, который, согласно камерам наблюдения, участвовал в закладке взрывного устройства под машину.

Об этом свидетельствуют данные экспертизы, пишет издание “theБабель“.

Так, соответствующую экспертизу провели 25 августа 2016 года, во время нее были проанализированы видеозаписи с камер наблюдения, размещенных в кварталах вокруг места взрыва и места жительства Шеремета. На записях мужчина и женщина в ночь с 19 на 20 июля 2016 года шли к машине журналиста с пакетом, после чего женщина подошла к авто и, по мнению следствия, прикрепила взрывное устройство.

Отмечается, что рост мужчины на видео 170 см. Возможное отклонение, которое заложил эксперт, +\- 3 %. Эта погрешность связана с нечетким изображением, постоянным движением подозреваемого, кепкой на голове, и с тем, что эксперту неизвестна высота подошвы и каблуков на обуви.

В частности, по заключению эксперта, рост человека на видео может колебаться от 164,9 см до 175,1 см. Однако адвокаты Антоненко, ссылаясь на документ, который есть у них в распоряжении, подчеркивают, что его рост 180 см.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.