Об этом сообщает бельгийское издание EUobserver.
Издание отмечает, что Лукашенко санкционировал политические убийства в Германии, но там так и не удалось ничего сделать. А вот в Украине спецслужба – КГБ Беларуси – убила белорусского журналиста Павла Шеремета.
Это стало известно из аудизаписей разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.
На записи, которая была сделана подслушивающим устройством 11 апреля 2012 года, звучат слова Зайцева во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ “Альфа” в офисе на проспекте Независимости в Минске.
“Президент [Лукашенко] ждет этих операций”, – сказал Вадим Зайцев.
Зайцев проводил инструктаж для членов седьмого отдела “Альфа”, подпольной оперативной группы, которую он же и создал для борьбы с политическими противниками Лукашенко.
А Зайцев говорил об убийстве троих человек, которым пришлось выехать в Германию – Олега Алкаева (бывшего директора белорусской тюрьмы), Владимира Бородача (бывшего полковника) и Вячеслава Дудкина (бывшего начальника антикоррупционной службы).
Лукашенко вложил “более 1,5 млн долларов на специальный счет” для проведения операций такого типа и хотел “увидеть некоторые результаты”, – сказал Зайцев на прошедшей в 2012 году встрече.
Он хотел, чтобы в Германии не осталось и следа подозрений КГБ.
“Для меня важно, чтобы никто даже не думал о КГБ”, – сказал Зайцев.
“Понятно, как мы можем кого-то утопить или застрелить. Но как инициировать случайный взрыв, как совершить поджог и не оставить следов, убийство и тому подобное – непонятно”, – сказал он.
Глава КГБ также обсуждал убийство белорусского журналиста Павла Шеремета, который в то время проживал в России.
“Мы должны работать в отношении Шеремета, который является большой головной болью”, – сказал Зайцев. Он хотел, чтобы убийство Шеремета стало публичным сигналом.
“Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту гребаную крысу разорвет на долбанные куски – ноги в одну сторону, руки в другую. Если все [будет выглядеть] естественным образом, то люди сигнал не поймут”, – сказал Зайцев.
КГБ Беларуси установило наблюдение за Шереметом в Москве. Но погиб журналист в результате взрыва в Киеве 20 июля 2016 года.
Запись из кабинета Зайцева, а также отчет слежки за Шереметом были первоначально получены Игорем Макаром, активистом белорусской оппозиции.
Издание EUobserver отмечает, что голос на записи принадлежит Зайцеву – его легко можно сравнить с публичными выступлениями главы КГБ.
“Но судебно-медицинская экспертиза записи не принесла результатов так, как звук был слишком низкого качества с технической точки зрения. Поэтому сложно было провести “анализ распознавания говорящего”, – сказал румынский эксперт Каталин Григорас, директор Национального центра криминалистической экспертизы СМИ при Университете Колорадо в США.
При этом эксперт-криминалист “не обнаружил никаких очевидных следов аудио-манипуляций” в файле.
Показания Игоря Макара
Со своей стороны, Макар сказал EUobserver: “Я готов дать показания в суде, что запись является подлинной и что на записи звучит голос именно Зайцева”.
“Я готов рискнуть своей жизнью, чтобы [белорусский] народ мог быть свободным, чтобы помочь свергнуть этот режим Лукашенко”, – сказал он.
Макар – бывший офицер спецназа, который раньше служил в спецподразделении “Алмаз”, спецназе министерства внутренних дел Беларуси, но теперь вынужден скрываеться в ЕС.
По словам Макара, впервые эта запись из кабинета главы КГБ попала к нему еще в 2012 году. Макар эту запись передал американскому дипломату в ЕС.
Он сделал это в надежде защитить Алкаева, который был его другом.
И теперь, восемь лет спустя, Макар решил предать огласке этот аудиофайл КГБ из солидарности с продемократическими протестующими в Беларуси, которые с августа 2020 года поддаются “избиениям, пыткам и изнасилованиям”.
Алкаев также подтвердил версию Макара. Немецкие власти, вскоре после того, как Макар передал дело американскому дипломату в ЕС, предупредили Алкаева, что его жизнь находится в опасности, и предоставили ему охрану.
“[Немецкая] полиция сказала мне, что может гарантировать мою безопасность в Германии, но посоветовала не покидать страну”, – сказал Алкаев.
Ликвидация граждан Беларуси в Германии не была осуществлена, и Зайцев покинул КГБ в ноябре 2012 года.
Бывший шпион сейчас является директором белорусской телекомпании Cosmos TV.
Сейчас КГБ Беларуси возглавляет бывший заместитель Зайцева – Иван Тертель. Его имя внесли в черный список ЕС за пытки в отношении демонстрантов.
Методы убийств
Согласно аудиозаписям, основная идея Зайцева заключалась в том, чтобы найти “профессионала или автомеханика, который сделает это таким образом, что ни один гребаный эксперт [в Германии] не выяснит, что машина была намеренно сломана и почему съехала с дороги”.
“Вот еще один интересный вариант … В Витебске [город на северо-востоке Беларуси] есть профессор, который является экспертом по токсикологии, очень хорошо знает как природные, так и искусственные яды”, – сказал офицер КГБ.
“Есть один химик-любитель, который утверждает, что может делать любые химические вещества. Вы даже можете сказать ему рост и вес человека, и он приготовит [их] для кого угодно”, – сказал 11 апреля 2012 года другой офицер КГБ.
“Идите и найдите этого человека [химика], а затем идите подготовить все”, – сказал Зайцев.
Седьмое отделение КГБ “Альфа” должно было быть настолько секретным, что даже полковник, который тогда руководил шестью другими отделами “Альфа”, Олег Чернышев, не хотел знать, что делает седьмое.
У сотрудников КГБ были фальшивые документы.
Они планировали изображать из себя “жертв режима Лукашенко”, чтобы влиться в сообщество беларусских эмигрантов в Германии и найти свои цели.
Им было поручено организовать разведку и вербовать местных “агентов” в Германии.
Убийство Шеремета
На аудиозаписи упоминается и ненавистный для Лукашенко журналист Павел Шеремет, который “зае*ал, б**дь”
“Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, б**дь, совсем б**дь — ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом” — говорит на аудио экс-глава КГБ Вадим Зайцев.
К письму в официальные структуры Брюсселя экс-спецназовец Игорь Макар добавил некоторые документы оперативной разработки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Шеремета. Там есть информация об автомобиле и месте жительства журналиста в Москве и тому подобное.
Министерство иностранных дел Беларуси отказалось от комментариев бельгийскому изданию.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей почти год — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.