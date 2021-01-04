Об этом сообщает бельгийское издание EUobserver.

Издание отмечает, что Лукашенко санкционировал политические убийства в Германии, но там так и не удалось ничего сделать. А вот в Украине спецслужба – КГБ Беларуси – убила белорусского журналиста Павла Шеремета.

Это стало известно из аудизаписей разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи, которая была сделана подслушивающим устройством 11 апреля 2012 года, звучат слова Зайцева во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ “Альфа” в офисе на проспекте Независимости в Минске.

“Президент [Лукашенко] ждет этих операций”, – сказал Вадим Зайцев.

Зайцев проводил инструктаж для членов седьмого отдела “Альфа”, подпольной оперативной группы, которую он же и создал для борьбы с политическими противниками Лукашенко.

А Зайцев говорил об убийстве троих человек, которым пришлось выехать в Германию – Олега Алкаева (бывшего директора белорусской тюрьмы), Владимира Бородача (бывшего полковника) и Вячеслава Дудкина (бывшего начальника антикоррупционной службы).

Лукашенко вложил “более 1,5 млн долларов на специальный счет” для проведения операций такого типа и хотел “увидеть некоторые результаты”, – сказал Зайцев на прошедшей в 2012 году встрече.

Он хотел, чтобы в Германии не осталось и следа подозрений КГБ.

“Для меня важно, чтобы никто даже не думал о КГБ”, – сказал Зайцев.

“Понятно, как мы можем кого-то утопить или застрелить. Но как инициировать случайный взрыв, как совершить поджог и не оставить следов, убийство и тому подобное – непонятно”, – сказал он.

Глава КГБ также обсуждал убийство белорусского журналиста Павла Шеремета, который в то время проживал в России.

“Мы должны работать в отношении Шеремета, который является большой головной болью”, – сказал Зайцев. Он хотел, чтобы убийство Шеремета стало публичным сигналом.

“Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту гребаную крысу разорвет на долбанные куски – ноги в одну сторону, руки в другую. Если все [будет выглядеть] естественным образом, то люди сигнал не поймут”, – сказал Зайцев.

КГБ Беларуси установило наблюдение за Шереметом в Москве. Но погиб журналист в результате взрыва в Киеве 20 июля 2016 года.

Запись из кабинета Зайцева, а также отчет слежки за Шереметом были первоначально получены Игорем Макаром, активистом белорусской оппозиции.

Издание EUobserver отмечает, что голос на записи принадлежит Зайцеву – его легко можно сравнить с публичными выступлениями главы КГБ.

“Но судебно-медицинская экспертиза записи не принесла результатов так, как звук был слишком низкого качества с технической точки зрения. Поэтому сложно было провести “анализ распознавания говорящего”, – сказал румынский эксперт Каталин Григорас, директор Национального центра криминалистической экспертизы СМИ при Университете Колорадо в США.

При этом эксперт-криминалист “не обнаружил никаких очевидных следов аудио-манипуляций” в файле.

Показания Игоря Макара

Со своей стороны, Макар сказал EUobserver: “Я готов дать показания в суде, что запись является подлинной и что на записи звучит голос именно Зайцева”.

“Я готов рискнуть своей жизнью, чтобы [белорусский] народ мог быть свободным, чтобы помочь свергнуть этот режим Лукашенко”, – сказал он.

Макар – бывший офицер спецназа, который раньше служил в спецподразделении “Алмаз”, спецназе министерства внутренних дел Беларуси, но теперь вынужден скрываеться в ЕС.

По словам Макара, впервые эта запись из кабинета главы КГБ попала к нему еще в 2012 году. Макар эту запись передал американскому дипломату в ЕС.

Он сделал это в надежде защитить Алкаева, который был его другом.

И теперь, восемь лет спустя, Макар решил предать огласке этот аудиофайл КГБ из солидарности с продемократическими протестующими в Беларуси, которые с августа 2020 года поддаются “избиениям, пыткам и изнасилованиям”.

Алкаев также подтвердил версию Макара. Немецкие власти, вскоре после того, как Макар передал дело американскому дипломату в ЕС, предупредили Алкаева, что его жизнь находится в опасности, и предоставили ему охрану.

“[Немецкая] полиция сказала мне, что может гарантировать мою безопасность в Германии, но посоветовала не покидать страну”, – сказал Алкаев.

Ликвидация граждан Беларуси в Германии не была осуществлена, и Зайцев покинул КГБ в ноябре 2012 года.

Бывший шпион сейчас является директором белорусской телекомпании Cosmos TV.

Сейчас КГБ Беларуси возглавляет бывший заместитель Зайцева – Иван Тертель. Его имя внесли в черный список ЕС за пытки в отношении демонстрантов.

Методы убийств

Согласно аудиозаписям, основная идея Зайцева заключалась в том, чтобы найти “профессионала или автомеханика, который сделает это таким образом, что ни один гребаный эксперт [в Германии] не выяснит, что машина была намеренно сломана и почему съехала с дороги”.

“Вот еще один интересный вариант … В Витебске [город на северо-востоке Беларуси] есть профессор, который является экспертом по токсикологии, очень хорошо знает как природные, так и искусственные яды”, – сказал офицер КГБ.

“Есть один химик-любитель, который утверждает, что может делать любые химические вещества. Вы даже можете сказать ему рост и вес человека, и он приготовит [их] для кого угодно”, – сказал 11 апреля 2012 года другой офицер КГБ.

“Идите и найдите этого человека [химика], а затем идите подготовить все”, – сказал Зайцев.

Седьмое отделение КГБ “Альфа” должно было быть настолько секретным, что даже полковник, который тогда руководил шестью другими отделами “Альфа”, Олег Чернышев, не хотел знать, что делает седьмое.

У сотрудников КГБ были фальшивые документы.

Они планировали изображать из себя “жертв режима Лукашенко”, чтобы влиться в сообщество беларусских эмигрантов в Германии и найти свои цели.

Им было поручено организовать разведку и вербовать местных “агентов” в Германии.

Убийство Шеремета

На аудиозаписи упоминается и ненавистный для Лукашенко журналист Павел Шеремет, который “зае*ал, б**дь”

“Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, б**дь, совсем б**дь — ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом” — говорит на аудио экс-глава КГБ Вадим Зайцев.

К письму в официальные структуры Брюсселя экс-спецназовец Игорь Макар добавил некоторые документы оперативной разработки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Шеремета. Там есть информация об автомобиле и месте жительства журналиста в Москве и тому подобное.

Министерство иностранных дел Беларуси отказалось от комментариев бельгийскому изданию.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.