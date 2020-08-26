Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в Facebook.
“ЕСПЧ подтвердил получение моих жалоб о незаконном задержании Юлии Кузьменко и ряда других нарушений по делу. Ждем открытия рассмотрения”, — написал он.
“Суд рассмотрит ваше дело при первой возможности на основе предоставленных Вами документов и информации”, – говорится в письме.
- В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
- 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.
- 25 августа Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.