Европейский суд по правам человека подтвердил получение жалоб о незаконном задержании фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в Facebook.

“ЕСПЧ подтвердил получение моих жалоб о незаконном задержании Юлии Кузьменко и ряда других нарушений по делу. Ждем открытия рассмотрения”, — написал он.

“Суд рассмотрит ваше дело при первой возможности на основе предоставленных Вами документов и информации”, – говорится в письме.