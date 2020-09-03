Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 4 сентября, начнет отбор пяти присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении сообщества Free Riff у Facebook.

В сообществе заявили, что в пятницу в зал суда должны появиться семь присяжных, каждый из которых – как сторона защиты, так и сторона обвинения – должны заслушать и поставить соответствующие вопросы.

В случае, если есть сомнения в беспристрастности присяжного, ему можно будет заявить отвод.

В результате отбора должно остаться пять присяжных, из которых три – основные и два – запасных.

В дальнейшем процессе, присяжные должны присоединиться к осуществлению правосудия для Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.