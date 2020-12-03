Прокуратура попросила 9 лет лишения свободы для обвиняемого по делу о нападении на сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого весной 2019.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В четверг, 3 декабря, в Шевченковском районном суде Киева состоялись судебные дебаты в производстве касательно нападения на сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого.

Как установило следствие, обвиняемый вместе с сообщником (его участие расследуется в отдельном производстве) совершили нападение на прохожего, нанеся ему не менее четырех ударов в область головы. Тело потерпевшего утром следующего дня нашли местные жители, им оказался сотрудник Администрации президента.

Обвиняемый, гражданин Республики Армения, во время судебных заседаний частично признал свою вину. На следующем судебном заседании, которое состоится 20 января, он сможет выступить с последним словом.

Прокуратура требует для него наказание в виде 9 лет лишения свободы.

“Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества”, — отметили в прокуратуре.