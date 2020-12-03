Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В четверг, 3 декабря, в Шевченковском районном суде Киева состоялись судебные дебаты в производстве касательно нападения на сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого.
Как установило следствие, обвиняемый вместе с сообщником (его участие расследуется в отдельном производстве) совершили нападение на прохожего, нанеся ему не менее четырех ударов в область головы. Тело потерпевшего утром следующего дня нашли местные жители, им оказался сотрудник Администрации президента.
Обвиняемый, гражданин Республики Армения, во время судебных заседаний частично признал свою вину. На следующем судебном заседании, которое состоится 20 января, он сможет выступить с последним словом.
Прокуратура требует для него наказание в виде 9 лет лишения свободы.
“Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества”, — отметили в прокуратуре.
- Напомним, утром 14 марта 2019 в Киеве был обнаружен мертвым сотрудник Администрации Президента Украины Александр Бухтатый. Он был главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента.
- Петр Порошенко призвал правоохранителей как можно скорее установить виновных в смерти Александра Бухтатого.
- В тот же день полиция установила двух мужчин, у одного из которых был обнаружен телефон умершего. Производство по факту смерти мужчины было открыто по статьям — умышленное убийство (ст. 115 УК) и разбой (ст. 187 УК). Впоследствии обвинение по статье 115 сняли.