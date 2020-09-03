В Словакии суд признал невиновным бизнесмена Мариана Кочнера, которого обвиняли в заказе резонансного убийства журналиста Яна Куцяк и его невесты Мартины Кушнировой.

Текстовую трансляцию вел портал Aktuality.SK, в котором работал убитый журналист.

В четверг, 3 сентября, коллегия судей Специализированного уголовного суда в словацком городе Пезинок оправдала бизнесмена Мариана Кочнера. Его подозревали в заказе убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Суд пришел к выводу, что обвинение не предоставило достаточных доказательств причастности Кочнера.

Также была оправдана другая фигурантка дела — Алена Шушова.

Другого подозреваемого, Томаша Шабо, приговорили к 25 годам лишения свободы за участие в убийстве трех человек: журналиста Яна Куцяка, Мартины Кушнировой и бизнесмена Петра Мольнара. Он обязан возместить потерпевшим расходы на похороны.

В то же время Кочнер получил штраф в размере 5 тысяч евро за другое преступление, связанное с незаконным оружием.

Прокурор подал жалобу на решение касательно оправдания Кочнера и Шушовой. Апелляционную жалобу подали и адвокаты семьи Куцяка.

Убийство журналиста

25 февраля 2018 тела Яна Куцяк и Мартины Кушнировой нашли с огнестрельными ранениями в доме журналиста в селе Велька Мача (65 км от Братиславы).

Полиция предполагала, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста. Он фокусировался в основном на расследовании налогового мошенничества нескольких предпринимателей, связанных с известными словацкими политиками.

На момент убийства Куцяк работал над статьей о словацких связях с итальянской мафией. Aktuality.SK опубликовало последнюю, незаконченную статью Куцяк. Она была посвящена деятельности итальянских бизнесменов, имеющих связи с организованной преступностью и высокопоставленными государственными чиновниками Словакии, и растрате фондов Европейского Союза, которые получала страна.

Куцяк был первым журналистом, когда-либо убитым в Словакии. Убийство вызвало всеобщее потрясение и недоверие к власти. Правительство Словакии даже предлагало 1 млн евро за информацию об убийцах.

Через 4 дня после убийства журналиста полиция задержала итальянского предпринимателя, указанного в докладе Куцяка, нескольких его знакомых и родственников.

В сентябре 2018 были арестованы четыре человека, которых обвинили в причастности к убийству Куцяка. 30 декабря 2019 один из них, Золтан Андруско, который признал себя виновным и согласился дать показания против соучастников, был приговорен к 15 годам заключения.

21 октября 2019 Специальная прокуратура Словакии направила в суд обвинительный акт против одного из самых богатых бизнесменов Словакии Мариана Кочнера и других лиц (Алены Шушовой, Томаша Шабо, Мирослава Марчека и Золтана Андруско) по делу об убийстве Яна Куцяк и Мартины Кушнировой. Марианна Кочнера подозревали в заказе резонансного убийства журналиста.