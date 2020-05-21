В результате обстрелов террористов на Донбассе был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Объединенных сил в Facebook.

“Сегодня, 21 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из гранатометов различных систем по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открыли огонь в ответ, чтобы подавить активность противника.

“Потери оккупантов уточняются”, – говорится в сообщении.