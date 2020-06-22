В 3 км от от Стоунхенджа археологи обнаружили новый памятник эпохи неолита (10 — 3-го тыс. до н. э.), созданный вокруг поселения его строителей.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Накануне археологи обнаружили новый архитектурный памятник эпохи неолита. Речь идет о шахтах, вырытых более 4,5 тысяч лет назад вокруг поселения Даррингтон-Уоллс, где проживали строители Стоунхенджа.

В исследовании новообнаруженного объекта участвовал консорциум археологов из университетов Брэдфорда, Бирмингема, Сент-Эндрюса и Венского университета. Генри Чепмен, профессор археологии Университета Бирмингема, назвал это открытые “невероятным”, а Ричард Бейтс, геолог из Университета Сент-Эндрюса, сказал, что памятник дает представление о том, насколько на самом деле сложноорганизованным было общество строителей Стоунхенджа.

В настоящее время выявлено около 20 таких шахт, однако специалисты предполагают, что их было больше 30. Раскопки в местах, где, как предполагаются, могут находиться остальные шахты, затруднены в связи с тем, что эти участки в настоящее заселены.

Диаметр круга, образованного шахтами, составляет 2 километра. Каждая шахта имеет глубину в 5 метров и диаметр 10 метров. Масштаб сооружения поразил археологов.

“Это беспрецедентная находка, имеющая большое значение для Великобритании. Главные исследователи Стоунхенджа и его ландшафта были поражены масштабом сооружения и тем фактом, что до сих пор он не был обнаружен. Размер шахт и контура, окружающего Даррингтон, уникален. Это демонстрирует значение Даррингтон-Уоллс Хенджа, сложность монументальных структур в ландшафте Стоунхенджа, а также способность и желание неолитических общин записывать свои космологические системы верований такими способами и в таких масштабах, которые мы никогда ранее не ожидали. Я не могу не обратить внимание на усилия, которые потребовались бы для рытья таких больших шахт с помощью инструментов из камня, дерева и кости”, — отметил ведущий археолог проекта, профессор Винсент Гаффни.

Гаффни отметил, что находка свидетельствует о том, что ранние жители Великобритании разработали собственный способ подсчета, построение чего-либо такого размера требовало тщательного планирования.

В настоящее время неизвестно, с какой целью эти шахты могли быть вырыты. Предполагается, что граница, образованная шахтами, могла направлять людей к священному месту, расположенному в центре поселения, или же наоборот — предостерегала от проникновения в него.