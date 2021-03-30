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Убийство Шеремета: суд продолжил изучение доказательств

Во вторник, 30 марта, Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета отношении обвиняемых Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Андрея Антоненко.

Вторник, 30 марта 2021, 20:01

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, суд начал исследования седьмого тома дела. Однако судья в начале заседания отклонила ходатайство защитника Антоненко о том, чтобы его подзащитному позволили находиться на рассмотрении дела рядом со своими адвокатами, а не в стеклянной боксе.

В частности, суд исследовал ряд материалов с камер видеонаблюдения из зданий, расположенных на месте убийства журналиста, а также вблизи него. Прокурор утверждает, что эти видеоматериалы воспроизводят перемещения подозреваемых Антоненко, Дугарь и Кузьменко в ночь перед преступлением и накануне его совершения.

Интересно, что во время заседания прокурор продемонстрировал видеодоказательство того, что якобы подозреваемая Дугарь фотографировала камеру видеонаблюдения. Однако он не смог нельзя объяснить, для чего она это делает и почему именно одну камеру, а не все. В частности, представитель обвинения посоветовал задать этот вопрос следствию.

По данным корреспондента #Букв, некоторые видеодоказательства были настолько низкого качества, что идентифицировать лица на них практически невозможно. Поэтому защита подозреваемых требует изъять их из списка доказательств из-за неизвестного источника происхождения и технические ошибки при оформлении. Однако судья заявила, что даст оценку важности этих видео при написании приговора.

Суд продолжит изучение доказательств 13 апреля.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугарь отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. В феврале он написал письмо, в котором заявил, что боится за свою жизнь.

Теги: Андрей Антоненко, убийство журналиста, Павел Шеремет, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь

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