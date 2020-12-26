Ученые назвали возможную причину аллергии на вакцину против коронавируса

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США было зарегистрировано шесть тяжелых аллергических реакций на вакцину, введенную до 19 декабря.

По крайней мере, два случая анафилаксии также произошли в Великобритании. Массовая вакцинация вакциной Moderna в США началась в понедельник, и пока не сообщалось об аллергических реакциях на нее.

В заявлении компании Pfizer говорится, что она “будет внимательно следить за всеми сообщениями, указывающими на серьезные аллергические реакции после вакцинации”. В компании также добавили, что они предупреждали о том, что “соответствующее медицинское лечение и наблюдение всегда должны быть доступны в случае редкого анафилактического события после введения вакцины”.

Ученые назвали полиэтиленгликоль, также известный как ПЭГ, потенциальным подозреваемым, хотя органы здравоохранения заявляют, что они все еще расследуют инциденты и планируют продолжить изучение вопроса. ПЭГ также содержится и в других лекарствах и, как известно, в редких случаях вызывает анафилаксию.

“Хотя я думаю, что мы здесь просто спекулируем… известно, что один из компонентов, который присутствует в обеих вакцинах – полиэтиленгликоль – может быть связан с аллергическими реакциями”, – сказал директор Центра оценки и исследования биопрепаратов Управления по лекарствам Питер Маркс.