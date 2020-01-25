18:20 В Австралии военные в свободное время приходят кормить спасенных коал
18:04 Ученые назвали новый источник китайского коронавируса
17:36 Дипломатический маневр: Кулеба объяснил, почему Зеленский поздравил Путина с Новым годом
16:51 Малыш Йода де-факто стал новым талисманом лозунга MAGA
16:29 SkyUp открывает новые рейсы на острова Греции
16:00 Сервис Google Dataset Search вышел из беты
15:30 Зеленский не любит общаться на русском, как языке условного противника, – СМИ
15:25 Украинские танцовщицы снялись в рекламе новой коллекции Adidas
14:53 Зеленский озвучил порог амбиций на президентском посту
14:45 Ученые выяснили, почему от стресса седеют
14:42 Зеленский анонсировал кадровые изменения ради идеальной команды
13:55 В Турции произошло мощное землетрясение: более 20 погибших
Эксклюзив
12:05 «Власть начинает очередную войну за потоки ОПЗ», – первый зам директора завода
11:37 Во Франции подтвердили первый в Европе случай заражения коронавирусом
11:15 Первая леди поздравила Зеленского с днем рождения
10:48 Зеленский пояснил, зачем ему прямой диалог с Путиным
10:23 «Он – хорошая машина»: Зеленский дал характеристику премьер-министру
07:56 В Киеве закрыли станцию метро «Крещатик»
07:27 На Донбассе ранили украинского военного
02:11 Министр финансов рассказала о «небольшом невыполнении» госбюджета в 2020 году
01:47 Под Киевом прихожане УПЦ МП не пускают верующих ПЦУ в храм — митрополит Александр
01:26 Adidas объединили культовые модели кроссовок Superstar и Stan Smith

24 января

23:15 Министр энергетики Оржель анонсировал снижение цены на газ
22:05 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал Brexit-соглашение
20:49 США ужесточили визовые правила для борьбы с «родильным туризмом»
20:46 Количество подозреваемых в «деле Краяна» возросло до 12 — НАБУ
20:46 Болгария выслала двух российских дипломатов
20:06 Подрыв боевиками опор ДАП: Офис генпрокурора открыл отдельное производство

Ученые назвали новый источник китайского коронавируса

Ученые обнаружили, что генетическая последовательность нового китайского коронавируса близко соответствует вирусу, который живет у летучих мышей.

Суббота, 25 января 2020, 18:04

Об этом пишет Vice.

Ученые из Уханьского института вирусологии, расположенного в эпицентре эпидемии в Китае, который в настоящее время находится на карантине, опубликовали статью, в которой подтверждается, что быстро распространяющийся вирус находится в той же семье, что и вирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), ранее поразивший Азию.

На основании оральных мазков, анальных мазков и крови, собранных у семи пациентов в больнице Цзиньинтань в Ухани, ученые смогли генетически упорядочить вирус. Затем они проверили его на базе данных известных вирусов и обнаружили совпадение на 96,2 % с коронавирусом, который, как известно, живет у летучих мышей, а также считается источником вспышек SARS и MERS.

Исследователи отмечают, что новый вирус использует те же рецепторы, что и SARS, чтобы заразить легкие жертвы, вызывая такие симптомы, как кашель, головные боли и пневмония.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 24 января известно о 25 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 800 заболевших. Уже в 13 городах провинции Хубэй (Китай) ограничили въезды и выезды, а также работу общественного транспорта из-за коронавируса.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания. 

Теги: коронавирус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!