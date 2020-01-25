Ученые назвали новый источник китайского коронавируса

Об этом пишет Vice.
Ученые из Уханьского института вирусологии, расположенного в эпицентре эпидемии в Китае, который в настоящее время находится на карантине, опубликовали статью, в которой подтверждается, что быстро распространяющийся вирус находится в той же семье, что и вирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), ранее поразивший Азию.
На основании оральных мазков, анальных мазков и крови, собранных у семи пациентов в больнице Цзиньинтань в Ухани, ученые смогли генетически упорядочить вирус. Затем они проверили его на базе данных известных вирусов и обнаружили совпадение на 96,2 % с коронавирусом, который, как известно, живет у летучих мышей, а также считается источником вспышек SARS и MERS.
Исследователи отмечают, что новый вирус использует те же рецепторы, что и SARS, чтобы заразить легкие жертвы, вызывая такие симптомы, как кашель, головные боли и пневмония.
Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 24 января известно о 25 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 800 заболевших. Уже в 13 городах провинции Хубэй (Китай) ограничили въезды и выезды, а также работу общественного транспорта из-за коронавируса.
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