Ученые назвали новый источник китайского коронавируса

Об этом пишет Vice.

Ученые из Уханьского института вирусологии, расположенного в эпицентре эпидемии в Китае, который в настоящее время находится на карантине, опубликовали статью, в которой подтверждается, что быстро распространяющийся вирус находится в той же семье, что и вирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), ранее поразивший Азию.

На основании оральных мазков, анальных мазков и крови, собранных у семи пациентов в больнице Цзиньинтань в Ухани, ученые смогли генетически упорядочить вирус. Затем они проверили его на базе данных известных вирусов и обнаружили совпадение на 96,2 % с коронавирусом, который, как известно, живет у летучих мышей, а также считается источником вспышек SARS и MERS.

Исследователи отмечают, что новый вирус использует те же рецепторы, что и SARS, чтобы заразить легкие жертвы, вызывая такие симптомы, как кашель, головные боли и пневмония.