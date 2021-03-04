Дети в возрасте от 9 до 11 лет могут страдать от компульсивного, неконтролируемого переедания. Причиной этому может быть чрезмерное количество времени, которое ребенок проводит в экране телефона.

К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто.

Исследование провели среди американских школьников в возрасте от 9 до 11 лет. Во время исследования родители не контролировали время, которое их дети проводили с телефоном в руках. Как правило, те проводили время в социальных сетях. Было замечено, что год спустя практически у всех испытуемых резко возросли шансы заболеть компульсивным перееданием (BED).

Ученые отметили, что час времени, проведенный перед экраном телефона повышает риск возникновения BED на 62%, тогда как час перед телевизором — на 39%.

Джейсон Нагата, доцент педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и ведущий автор исследования, пояснила, что если ребенок во время приема пищи смотрит в экран телефона, то вероятность, что он съест больше необходимого, увеличивается.

Как правило, BED характеризуется частым и обильным потреблением пищи или чувством потери контроля при потреблении пищи. Как правило, после приема пищи у детей возникает чувство вины, так как они осознают, что съели слишком много, но не могут вовремя остановиться.

Исследователи обратили внимание на то, что пандемия коронавируса ухудшила состояние людей, которые страдают от неконтролируемого переедания. Это коснулось как детей, так и взрослых.

В Американской академии педиатрии отметили, что значительно возросло количество случаев ожирения и расстройств пищевого поведения у детей с начала пандемии.