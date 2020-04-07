Об этом пишет журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science.
“Звуки, которые вы слышите, – колокольчики, звенящие струны, переливающиеся флейты – все представляют различные аспекты остроконечного белка, который выскакивает с поверхности вируса и помогает ему захватывать ничего не подозревающие клетки. Как и все белки, шипы состоят из комбинаций аминокислот”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что, используя новую технику, называемую ультразвуком, ученые присвоили каждой аминокислоте уникальную ноту в музыкальной гамме, превращая весь белок в музыкальную партитуру.
При этом, в реальной жизни эти аминокислоты, как правило, скручиваются в спираль или растягиваются в лист. Исследователи фиксируют эти особенности, изменяя продолжительность и объем нот. Кроме того, молекулярные колебания также получили свои звуки.
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