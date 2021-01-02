Новый штамм коронавируса, вспышку которого зафиксировали в Великобритании, агрессивнее и заразнее, чем предыдущие версии вируса.

К такому выводу пришли профессора лондонского Имперского колледжа, информирует BBC.

Мутировавший коронавирус значительно заразнее, поскольку он увеличивает так называемое число R – показатель контагиозности (заразности) вируса – на 0,4-0,7 единицы, рассказал один из исследователей профессор Аксель Ганди.

“Это самая серьезная мутация вируса с начала эпидемии”, – подчеркнул Ганди.

Отметим, что целью исследования было выявление заразности штамма. Число R – это среднее количество людей, которых заражает инфицированный человек.

Исследование Имперского колледжа свидетельствует о том, что передача нового штамма утроилось во время локдауна в Великобритании в ноябре, тогда как заражение предыдущим штаммом значительно уменьшилось.

Ранние результаты показали, что вирус быстрее распространяется среди людей, младше 20 лет, особенно среди детей среднего школьного возраста.

Но свежие данные свидетельствуют о том, что он быстро распространялся среди всех возрастных групп.

“Одно из возможных объяснений заключается в том, что ранние данные были собраны во время ноябрьского карантина, когда школы были открыты, а деятельность взрослого населения была более ограниченной. Сейчас мы видим, что новый вирус увеличил уровень зараженности среди всех возрастных групп”, – сказал Ганди.

Жесткие ограничения

Профессор Джим Нейсмит из Оксфордского университета сказал, что новые результаты станут началом еще более жестких ограничений.

“Данные Имперского колледжа демонстрируют лучший анализ и указывают, что меры, которые мы приняли в настоящее время, не помогут снизить число R до менее 1”, – пояснил Нейсмит.

Вывод этого исследования заключается в том, что ноябрьский карантин в Великобритании, хотя и был трудным для многих людей, не остановил бы новый штамм распространения вируса.

Пока не ясно, достаточно ли действующих ограничений для контроля за распространением вируса. Учитывая тот факт, что для остановки предыдущего штамма вируса понадобилось два локдауна, многие ученые опасаются, что необходимы жесткие ограничения.

Уровень заражения начнет падать, поскольку началась вакцинация. Но нужно следовать указаниям по социальным дистанций, носить маски там, где это нужно, и регулярно мыть руки.

Профессор Лоуренс Янг из Йоркского университета сказал, что ранние данные свидетельствуют об эффективности вакцин против новой формы вируса.

“Штаммы вируса существуют с начала пандемии и являются продуктом естественного процесса, с помощью которого вирусы развиваются и приспосабливаются к своим хозяевам по мере репликации. Большинство из этих мутаций не влияют на поведение вируса, но иногда они могут улучшить способность вируса инфицировать и стать более устойчивым к иммунному ответу организма”, – сказал он.