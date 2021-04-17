Вчені заявили, що носіння двох захисних масок одночасно може бути корисним тільки за умови їхньої придатності.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого у JAMA Internal Medicine.

Фахівці радять перевіряти придатність своєї маски, інакше вона не захищатиме вас, навіть якщо буде подвійною.

Додатковий захист, який забезпечує подвійне маскування, полягає не стільки в додаванні шарів тканини, скільки в усуненні будь-яких проміжків або областей, що погано прилягають до обличчя, розповіла провідна авторка нового наукового дослідження Емілі Сікберт-Беннет.

“Ми виявили, що носіння двох масок, які не щільно прилягають до обличчя, не дасть вам такої переваги фільтрації, як одна, що прилягає щільно. Найкращий вид подвійного маскування – це коли ви та особа, з якою спілкуєтесь, правильно носите маску, яка щільно прилягає до обличчя”, – сказала Сікберт-Беннетт.

Чи потрібно носити подвійну маску?

Як правило, подвійне маскування передбачає розміщення одноразової хірургічної або медичної маски під тканинною.

Одноразові хірургічні маски виготовляють з трьох шарів нетканого полотна, як правило, виготовленого з пластику. Кольоровий верхній шар тканини виготовлений з медичного поліпропілену. Хірургічні маски оснащені спеціальними фіксаторами, які можна використовувати для кращого прилягання маски до носа і захисту окулярів від запотівання.

Така хірургічна маска може захистити людину від коронавірусу, але її необхідно щільно вдягнути, схрестивши вушні петлі й заправивши частини маски під матеріал.

Тканинна маска може бути ефективною за умови, якщо її зроблено з 2-3 шарів тканини зі щільним плетенням.

Фахівці кажуть, що подвійне маскування може бути корисним, якщо тканинна маска зверху сприяє щільному приляганню хірургічної маски до обличчя. При цьому обов’язково зафіксувати медичну маску на носі.

Носіння двох хірургічних масок немає сенсу.

Перевірте придатність

Для того, щоб перевірити, наскільки ваша маска здатна захищати від коронавірусу, достатньо виконати кілька простих дій:

притисніть руки до обличчя навколо зовнішніх країв маски; вдихайте та видихайте повітря, перевіряючи, щоб повітря не заходило біля ваших очей або з боків маски; якщо маска добре підходить, ви відчуєте, як тепле повітря проходить через передню її частину, а матеріал рухається ритмічно з вашим диханням;

Однак пам’ятайте, що весь захист буде втрачено, якщо ви опустите її з носа.