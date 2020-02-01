Ученые показали, как коронавирус размножается в клетках

Об этом сообщает Bloomberg.
На фото видна часть инфицированной клетки, выращенной в лабораторной среде, и вирусные частицы, выходящие с поверхности клетки.
По словам клинического профессора патологии Джона Николса, каждая зараженная клетка производит тысячи новых инфекционных вирусных частиц, которые могут заразить новые клетки.
Исследователи изучают образцы, чтобы лучше понять, как может размножаться новый вирус 2019-nCoV по сравнению с другими коронавирусами.
“Частицы могут быть легко переданы исследователям по всему миру, у которых нет доступа к вирусу или возможности выращивать и изучать его в лабораториях биологического лечения”, – добавил Николс.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.
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