Ученые показали, как коронавирус размножается в клетках

Ученые из Университета Гонконга опубликовали первое изображение того, как коронавирус реплицируется в клетках.

Об этом сообщает Bloomberg.

На фото видна часть инфицированной клетки, выращенной в лабораторной среде, и вирусные частицы, выходящие с поверхности клетки.

По словам клинического профессора патологии Джона Николса, каждая зараженная клетка производит тысячи новых инфекционных вирусных частиц, которые могут заразить новые клетки.

Исследователи изучают образцы, чтобы лучше понять, как может размножаться новый вирус 2019-nCoV по сравнению с другими коронавирусами.

“Частицы могут быть легко переданы исследователям по всему миру, у которых нет доступа к вирусу или возможности выращивать и изучать его в лабораториях биологического лечения”, – добавил Николс.