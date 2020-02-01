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Ученые показали, как коронавирус размножается в клетках

Ученые из Университета Гонконга опубликовали первое изображение того, как коронавирус реплицируется в клетках.

Суббота, 1 февраля 2020, 13:50

Об этом сообщает Bloomberg.

На фото видна часть инфицированной клетки, выращенной в лабораторной среде, и вирусные частицы, выходящие с поверхности клетки.

По словам клинического профессора патологии Джона Николса, каждая зараженная клетка производит тысячи новых инфекционных вирусных частиц, которые могут заразить новые клетки.

Исследователи изучают образцы, чтобы лучше понять, как может размножаться новый вирус 2019-nCoV по сравнению с другими коронавирусами.

“Частицы могут быть легко переданы исследователям по всему миру, у которых нет доступа к вирусу или возможности выращивать и изучать его в лабораториях биологического лечения”, – добавил Николс.

Фото: Bloomberg

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.
  • Государственный департамент США повысил степень опасности посещения Китая до максимального, четвертого, уровня, из-за распространения коронавируса.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сообщил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.
  • В Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев по возможности отложить поездки в Китай.
Теги: клетка, коронавирус

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