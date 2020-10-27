Ученые из Бразилии связали устойчивость к мерам безопасности от COVID-19 - таким как ношение маски - с антисоциальными чертами личности.

Об этом сообщает Independent.

Такое исследование в Латинской Америке проводилось впервые. В нем приняли участие более 1500 человек в возрасте от 18 до 73 лет.

При помощи опросника ученые измеряли эмоциональный резонанс участников – то, насколько их действия определяются чувствами, вызванными другими людьми.

Также респондентам задавали вопросы о том, как они соблюдают противпоэпидемические меры – такие, например, как ношение маски.

При анализе психологи выявили две модели поведения: антисоциальную, носители которой отрицали меры безопасности, и эмпатическую, носители которой меры соблюдали.

Участники, обладавшие антисоциальным профилем личности, имели более высокие показатели в таких чертах характера, как черствость, лживость, враждебность, импульсивность, безответственность, манипулятивность и готовность рисковать. Все эти особенности типичны для человека, имеющего антисоциальное расстройство личности.

Также эти люди имели более низкие показатели по способности к эмоциональному резонансу.

Команда, проводившая исследование, выразила надежду, что результаты помогут убедить чиновников здравоохранения делать больше для просвещения людей и влияния на их поведение в условиях пандемии.