Американские и британские ученые предполагают, что у коронавируса может быть ограниченное количество мутаций. Если данные подтвердятся, это упростит работу разработчикам вакцин.

Об этом пишет агентство Reuters.

Новые штаммы COVID-19, обнаруженные в Бразилии, Южной Африке и Великобритании, возникли спонтанно в течение нескольких месяцев в конце прошлого года. Все три имеют одни и те же мутации в важной спайковой области вируса.

К ним относится мутация E484k, у которой есть способность уклоняться от естественного иммунитета против изначального варианта COVID-19. Также она снижает защитные свойства вакцин, которые нацелены на спайковый белок.

По словам более десяти ученых, опрошенных Reuters, появление аналогичных, независимых друг от друга мутаций, возникающих в разных частях мира, показывает, что коронавирус претерпевает конвергентную эволюцию. То есть возникает сходство между организмами различных систематических групп, обитающих в сходных условиях.

В случае SARS-CoV-2, полные геномные последовательности вирусов от тысяч пациентов позволяют ученым искать конвергентные закономерности.

Иммунологи и вирусологи подозревают, что у коронавируса есть ограниченное количество мутаций. Сделает ли это вирус менее опасным – еще предстоит выяснить.

Тем не менее это может сильно упростить работу разработчикам COVID-вакцин, которые создают бустерные препараты, нацеленные на существующие штаммы.

Венди Барклай, вирусолог и профессор Имперского колледжа Лондона, член научно-консультативной группы при правительстве Великобритании сказала, что она поражена степенью конвергентной эволюции SARS-CoV-2.

“Мы можем наблюдать печально известные мутации – E484K, N501Y и K417N сразу в трех штаммах COVID-19, вызывающих озабоченность” – сказала Барклай.

Мишель Нуссенцвейг, иммунолог Университета Рокфеллера в Нью-Йорке также считает, что у COVID-19 может быть ограниченное количество мутаций, которые он сможет выдержать. Потом его “заразность” или сойдет на нет, или он настолько изменится, что это уже будет другой вирус.

Недавно ученые идентифицировали семь вариантов коронавируса в США с мутациями, происходящими в одном и том же месте в ключевой части вируса, что дает больше доказательств конвергентной эволюции.

Однако специалисты отмечают, что предсказать, как вирус будет мутировать, сложно. Сейчас они отслеживают варианты с помощью платформ обмена данными – таких, например, как Глобальная инициатива по обмену данными о птичьем гриппе, в которой хранится огромное количество геномов коронавируса.

Другие команды проводят эксперименты, в ходе которых вирус подвергается действию антител, чтобы заставить его мутировать. Во многих случаях появлялись одни и те же мутации – например, E484K.

По словам экспертов, мир должен продолжать отслеживать изменения вируса и ограничивать его способность мутировать – в том числе и за счет вакцинации и противоэпидемических мер.