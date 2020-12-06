Группа ученых из Стэнфордского университета, США, опубликовали результаты своего исследования, согласно которому некоторые виды животных - свиньи, крысы, птицы - менее подвержены или вовсе имеют иммунитет к коронавирусу.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLoS Computational Biology.

Тяжелый острый респираторный синдром – SARS-CoV-2 – является причиной продолжающейся глобальной пандемии, которым инфицированы более 31 миллиона человек в более чем 180 странах мира. Считается, что, как и другие коронавирусы, SARS-CoV-2 был передан человеку от диких животных. Учитывая масштабы и широкое географическое распространение текущей пандемии и подтвержденных случаев межвидовой передачи, возникает вопрос о степени, в которой эта передача возможна, а также о том, какие молекулярные особенности отличают восприимчивые виды от невосприимчивых.

SARS-CoV-2 поражает несколько видов животных, включая человека. Как и у многих других вирусов, первым шагом в его инфекционном цикле является взаимодействие вирусного белка и рецепторного белка на мембране клетки-хозяина.

Ученые исследовали структурные свойства нескольких рецепторов ACE2, связанных со спайковым белком SARS-CoV-2.

“Мы обнаружили, что виды, которые не восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2, имеют неконсервативные мутации в нескольких аминокислотных остатках ACE2”, – говорится в отчете ученых.

Коронавирус попадает в клетки человека через рецепторы ACE2. Изучив 28 видов животных, с которыми человек наиболее часто вступает в контакт, исследователи обнаружили у них аналогичные рецепторы.

У разных видов эти рецепторы очень похожи, но их молекулярная структура незначительно отличается. Наиболее похожи на человеческие рецепторы шимпанзе (сходство 99,5%), а наименее – золотых рыбок (72%).

Анализ этих рецепторов выявил мутации, препятствующие установлению связи с белковым “шипом” вируса и, соответственно, проникновению инфекции в клетку.

Ученые так же не исключают дальнейшие мутации коронавируса и появление таких штаммов.