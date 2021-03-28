Ученые из Йельского университета разработали биопластик, который способен полностью разложиться за три месяца.

Об этом пишет ScienceDaily.

Ученые заявляют, что полученный материал демонстрирует высокую механическую прочность, стабильность при удерживании жидкостей и стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Он также может быть переработан или подвергнут безопасному биоразложению в естественной среде, и в течение всего жизненного цикла он оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с пластиками на нефтяной основе и другими биоразлагаемыми пластиками.

“Есть много людей, которые пытались разработать эти виды полимеров в пластике, но механические нити недостаточно хороши, чтобы заменить пластики, которые мы используем в настоящее время, которые в основном производятся из ископаемого топлива. Мы разработали простой и легкий производственный процесс, позволяющий получать пластмассу на основе биомассы из дерева, а также пластмассу, которая также обладает хорошими механическими свойствами”, – отметил доцент кафедры промышленной экологии и устойчивых систем Йельской школы окружающей среды Юань Яо.

Чтобы создать суспензионную смесь, исследователи использовали древесный порошок. Далее они разрушили рыхлую пористую структуру порошка с помощью биоразлагаемого и пригодного для повторного использования глубокого эвтектического растворителя (DES). Полученная смесь, которая имеет наноразмерное переплетение и водородные связи между регенерированным лигнином и микро / нанофибриллами целлюлозы, имеет высокое содержание твердых веществ и высокую вязкость, которые можно отливать и прокатывать без разрушения.

Затем Яо провел комплексную оценку жизненного цикла, чтобы проверить воздействие биопластика на окружающую среду по сравнению с обычным пластиком. Листы биопласта были закопаны в почву, через две недели они трескались, а через три месяца полностью разрушались.

Кроме того, исследователи говорят, что биопластик можно снова превратить в суспензию путем механического перемешивания, что также позволяет извлекать и повторно использовать DES.