Группа астрофизиков из Университета штата Аризона (ASU) сумела определить происхождение загадочного межзвездного космического объекта Оумуамуа. Это может быть фрагмент планеты, похожей на Плутон.

Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Этот космический объект обнаружили в 2017 году посредством астрономической обсерватории Pan-STARRS на Гавайях.

Космический объект сигарообразной формы. Потому его назвали “Оумуамуа”. По-гавайски это “разведчик” или “посланник”.

Это было первое в истории космическое тело, прибывшие в Солнечную систему из-за ее пределов.

Астрофизики Стивен Деш и Алан Джексон объяснили природу этого космического объекта. Скорость, с которым он двигается, свидетельствует о том, что объект путешествовал в этом пространстве не более миллиарда лет.

Ученые считают, что Оумуамуа может состоять из разнородного льда.

“Вероятно, он был выбит с поверхности планеты в результате мощного удара около полумиллиарда лет назад и выброшен затем из своей родительской системы. То, что он состоит из замороженного азота, также объясняет необычную форму Оумуамуа. По мере испарения внешних слоев азотного льда форма этого тела становилась все более плоской, точно так же, как это происходит с куском мыла, когда в процессе пользования им исчезают внешние слои”, – отметили исследователи.