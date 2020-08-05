Ученые заявили, что впервые обнаружили, что динозавры страдали от остеосаркомы - злокачественной раковой опухоли, которая сегодня поражает людей.

Об этом пишет CNN.

В 1989 году в Канаде эксперты обнаружили окаменелые остатки центрозавра, жившего 76–77 миллионов лет назад, первоначально считалось, что деформация его кости голени была переломом.

Но более подробный анализ с использованием современных медицинских методов, показал, что это была остеосаркома.

Команда, анализирующая окаменелую кость, включала специалистов из различных областей, в том числе, патологии, рентгенологии, ортопедической хирургии и палеопатологии.

Тонкий слой кости сначала был исследован под микроскопом. Затем ученые использовали инструменты трехмерной реконструкции, чтобы визуализировать прогрессирование рака через кость. В конечном итоге исследователи поставили диагноз остеосаркомы.

Кроме того, чтобы подтвердить свой диагноз, команда сравнила окаменелость с нормальной малоберцовой костью динозавра того же вида, а также с малоберцовой костью, принадлежащей 19-летнему парню, у которого диагностирована остеосаркома.