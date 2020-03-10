Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
По словам американских исследователей, эта “обонятельная ловушка” может помочь объяснить, почему морские черепахи склонны запутыванию в пластике, а также поглощают его.
Отмечается, что пластиковый мусор быстро накапливается в океанах. Пластиковые мешки, сетки и бутылки представляют угрозу для сотен морских видов, включая находящихся под угрозой исчезновения черепах, птиц и китов.
“Пластики, которые провели время в океане, приобретают запахи, на которые реагируют черепахи, и это эволюционная адаптация, но теперь это стало проблемой для черепах, потому что их привлекают запахи от пластмасс”, – отметил доктор из Университета Флориды Джозеф Пфаллер.
Он объяснил, что после того, как пластик попал в океан, микробы, водоросли, растения и крошечные животные начинают колонизировать его и делать его своим “домом”.
“Это создает пищевые запахи, которые, являются магнитом для рыб и, возможно, морских птиц. Новое исследование подтверждает, что морские черепахи притягиваются к пластику по той же причине”, – добавил ученый.
- Крайне плодовитая 100-летняя гигантская черепаха, спасшая свой вид от вымирания, после 50-летней миссии вскоре будет выпущена обратно в дикую природу.