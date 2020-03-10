Ученые выяснили, что морские черепахи едят пластиковый мусор не из-за его визуальной схожести с добычей, а из-за съедобного запаха.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

По словам американских исследователей, эта “обонятельная ловушка” может помочь объяснить, почему морские черепахи склонны запутыванию в пластике, а также поглощают его.

Отмечается, что пластиковый мусор быстро накапливается в океанах. Пластиковые мешки, сетки и бутылки представляют угрозу для сотен морских видов, включая находящихся под угрозой исчезновения черепах, птиц и китов.

“Пластики, которые провели время в океане, приобретают запахи, на которые реагируют черепахи, и это эволюционная адаптация, но теперь это стало проблемой для черепах, потому что их привлекают запахи от пластмасс”, – отметил доктор из Университета Флориды Джозеф Пфаллер.

Он объяснил, что после того, как пластик попал в океан, микробы, водоросли, растения и крошечные животные начинают колонизировать его и делать его своим “домом”.

“Это создает пищевые запахи, которые, являются магнитом для рыб и, возможно, морских птиц. Новое исследование подтверждает, что морские черепахи притягиваются к пластику по той же причине”, – добавил ученый.