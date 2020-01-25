Ученые выяснили, почему от стресса седеют

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Так, люди связывают стресс с ускоренным поседением волос (образование непигментированных волосков), но до сих пор было мало научных подтверждений этой связи.

Ученые выяснили, что у мышей острый стресс приводит к седению волос из-за быстрого истощения стволовых клеток меланоцитов.

Они также обнаружили, что вызванная стрессом потеря стволовых клеток меланоцитов не зависит от иммунной атаки или гормонов стресса надпочечников. Вместо этого седение волос происходит в результате активации симпатических нервов, которые иннервируют нишу стволовых клеток меланоцитов.

Отмечается, что в условиях стресса активация этих симпатических нервов приводит к выбросу нейротрансмиттера норадреналина, а это, в свою очередь, приводит к быстрой пролиферации меланоцитов и сопровождается их дифференцировкой и постоянным истощением.

В то же время, временное подавление пролиферации стволовых клеток меланоцитов предотвращает вызванное стрессом седение волос.