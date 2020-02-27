Ученые, исследуя ДНК красных панд, выяснили, что их существует два вида - китайские и гималайские.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Красная панда обитает в горных лесах Китая, Индии, Непала, Бутана и Мьянмы, где ее численность уменьшается с каждым днем.

Основываясь на физических характеристиках, ученые давно подозревали, что их существует два вида, однако до сих пор генетических данных не хватало.

Исследователи из Китая проанализировали ДНК 65 диких красных панд, что помогло выявить два отдельных вида, которые образовались после того, как популяции были разделены рекой около 250 тысяч лет назад.

Директор Честерского зоопарка Майк Джордан отметил, что генетические данные позволяют сказать, что они считаются совершенно разными видами, а не вариациями одного вида.

Отмечается, что китайские красные панды имеют рыжий мех и полосатые хвостики, а у гималайских – более светлые морды.

По словам ведущего исследователя Ибо Ху из Китайской академии наук в Пекине, гималайская красная панда нуждается срочной защите из-за ее более низкого генетического разнообразия и небольшой популяции.

“Чтобы сохранить генетическую уникальность этих двух видов, мы должны избегать их скрещивания в неволе и строить четкие родословные”, – сказал он.