Исследователи из Университета Джона Хопкинса обнаружили, что пожилые люди с болезнью Альцгеймера и связанной с ней деменцией пропускали оплату счетов за минимум шесть лет до официального диагноза.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном медицинском журнале JAMA, сообщает CNN.

Во время исследования изучались пациенты национальной программы медицинского страхования в США (Medicare), живущие в одиночестве, а также анализировались их кредитные данные и платежи. Исследователи изучили данные отчетов о потребительских кредитах более чем 81 000 получателей Medicare за почти 20-летний период (с 1999 по 2018 год).

Обширный массив данных показал, что у пациентов, у которых в конечном итоге была диагностирована деменция, были ранние признаки “финансовых симптомов“.

В частности, выяснилось, что пациенты с болезнью Альцгеймера и связанной с ней деменцией с большей вероятностью пропускали платежи за шесть лет до официальной постановки диагноза. И это привело к тому, что за два с половиной года до постановки диагноза они получили низкий кредитный рейтинг.

“Мы были немного удивлены, что это было настолько распространено, что мы действительно смогли увидеть это в данных. Врачи в просторечии говорят, что вам следует искать деменцию в чековой книжке, но я не думаю, что мы имели какое-либо представление о том, за сколько лет до этого могут происходить эти эффекты“, – отметила ведущий автор исследования Лорен Херш Николас.

По данным Ассоциации Альцгеймера, деменцией и болезнью Альцгеймера страдают около 5,8 миллиона американцев в возрасте 65 лет и старше. По прогнозам некоммерческой организации, к 2050 году число американцев с этим заболеванием достигнет 13,8 миллиона человек.