Исследователи Бостонского университета США пришли к выводу, что достаточный уровень витамина D в организме может снизить риск смерти при заражении COVID-19.

Об этом говорится в докладе ученых.

“74% участников исследования поступили в больницу с тяжелой формой коронавируса, а у 32,8% из них был достаточный уровень витамина D. В итоге летальных исходов среди людей в возрасте до 40 лет зафиксировано не было, однако из-за инфекции умерли 16,3% пациентов старше 40 лет. Кроме того, из 206 человек старше 40 лет только 9,7% умерших имели достаточный уровень витамина D”, – сообщается в материале.

Ученые напомнили, что ранее уже высказывалось предположение о том, что витамин D обладает защитным действием против COVID -19. Также было показано, что он обладает иммуномодулирующей активностью.

Взаимодействуя со своим рецептором в иммунных клетках, это вещество модулирует врожденную и приобретенную иммунные системы в ответ на вторжение бактериальных и вирусных патогенов, а также действует как модулятор пути ренин-ангиотензин и подавляет ACE2 – рецептор и точку входа в клетку некоторых видов коронавируса.