В Австралии ученые Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) выяснили, что одноразовые маски для лица, используемые для предотвращения распространения COVID-19, могут быть переработаны для строительства дорог.

Об этом пишет The Guardian.

Исследователи из RMIT заявили, что они разработали дорожный материал, объединив измельченные одноразовые маски и обработанный строительный мусор.

По их словам, материал будет соответствовать стандартам безопасности гражданского строительства и поможет справиться с огромным количеством отходов, образующихся от защитных медицинских средств.

Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, показало, что прокладка 1 км двухполосной дороги позволит использовать около трех метров масок и предотвратить попадание 93 тонн отходов на свалку.

Ведущий автор исследования, доктор Мохаммад Сабериан говорит, что смесь переработанного заполнителя бетона и масок для лица может сделать дорогу прочнее и гибче.

“Пандемия создала слишком много мусора. Мы видели маски в парках и на улицах каждого пригорода”, – сказал ученый.

Однако другие эксперты в этой области выразили обеспокоенность по поводу того, является ли использование масок на дорогах оптимальным вариантом.

Сами Кара, профессор устойчивого производства в Школе машиностроения и производственной инженерии Университета Нового Южного Уэльса считает, что состав маски и то, что с ней происходит в течение ее жизненного цикла, необходимо изучить, поскольку это может привести к другим экологическим проблемам – таким, как загрязнение микропластиком.

Отдельные исследования показали, что маски являются потенциальным источником вредных микропластических волокон.

Доктор Маюри Виджаясундара, преподаватель инженерного менеджмента в Университете Дикина, чьи исследования сосредоточены на экономике замкнутого цикла, сказала, что представленное в исследовании решение по управлению отходами было неоптимальным.

“Если существует что-то одноразовое и вы хотите это использовать в другой сфере, вам нужно в идеале сделать это пригодным для переработки”, – говорит ученый.

По данным исследовательской группы, в мире ежедневно используется около 6,8 млрд одноразовых масок, что приводит к огромному количеству отходов и загрязнению мирового океана.