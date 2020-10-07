Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

Это двухметровые ящеры с оперением и клювом, как у попугаев; на передних конечностях у них развились два пальца с когтями.

Овирапторозавры – динозавры-тероподы, жившие в Меловом периоде на территории Азии и Северной Америки. Возрождение интереса к овирапторозаврам с 1990-х годов привело к волне новых открытий, и теперь они входят в число самых известных теропод (клада ящеротазовых динозавров). Аспекты их кожного покровов, размножения и функциональной морфологии хорошо изучены, что дает важную информацию для понимания биологических изменений, сопровождавших их переход к птицам.

Как и современные птицы, овирапторозавры в основном были полностью беззубыми. У них было два функциональных яйцевода, они высиживали яйца, как птицы.

Выделяются четыре основных клады овирапторозавров: базальные каудиптеригиды и более специфические авимимиды, ценагнатиды и овирапториды.

Нынешняя находка датируется возрастом 68 миллионов лет.

Обнаружили новый вид ученый Грегори Фанстон (Gregory Funston) и его коллеги из Эдинбургского университета.