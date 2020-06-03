Ученые полагают, что они нашли самый чистый в мире воздух - он находится над так называемым Южным океаном.

Об этом сообщает CNN.

В первом в своем роде исследовании биоаэрозольного состава Южного океана исследователи из Университета штата Колорадо определили область атмосферы, которая остается неизменной в результате деятельности человека.

Исследователи обнаружили, что воздух в пограничном слое, который питает нижние облака над Южным океаном, не содержит аэрозольных частиц, образующихся в результате деятельности человека, включая сжигание ископаемого топлива, посадку определенных культур, производство удобрений и тому подобное.

Исследователи решили изучить то, что находилось в воздухе и откуда оно появилось, используя бактерии в воздухе в качестве диагностического инструмента для определения свойств нижней атмосферы. Они взяли пробы воздуха на уровне морской границы – части атмосферы, которая имеет прямой контакт с океаном. Затем ученые исследовали состав микробов, находящихся в воздухе, которые обнаруживаются в атмосфере и часто рассеиваются ветром на тысячи километров.

Исследователь и соавтор исследования Томас Хилл объяснил, что “аэрозоли, контролирующие свойства облаков над Южным океаном, тесно связаны с биологическими процессами в океане, и Антарктида, по-видимому, изолирована от рассеивания на юг микроорганизмов и отложений питательных веществ из южных континентов”.

“В целом, это говорит о том, что Южный океан является одним из очень немногих мест на Земле, на которые антропогенная деятельность оказала минимальное воздействие”, – добавил он.

СПРАВКА. Южный океан — наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду и нередко выделяемых как “пятый океан”, не имеющий, однако, четко очерченной островами и континентами северной границы.