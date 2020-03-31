Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.
В ведомстве заявили, что вчера, 30 марта, в Украину вернулись 4,8 тысячи граждан. На данный момент очередей на пунктах пропуска нет.
“Эти показатели существенно уменьшились, в сравнении с предыдущими сутками. На утро 31 марта в пунктах пропуска нет очередей из путешествующих собственным автотранспортом и пешеходов”, – отметили в Госпогранслужбе.
Также сообщается, что вчера покинули территории страны около 3 тысяч украинцев и 1,3 тысячи иностранцев.
Всем тем, кто пересекал границу проводили температурный скрининг. Граждан с симптомами заболевания коронавирусом Covid-19 не было определено. Все получили рекомендации относительно карантина, а также подписали согласие на самоизоляции в течение 14 дней.
Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиланда вернулись 140 человек, еще 700 — из России.
- В воскресенье в Украину прибыл авиарейс из Вьетнама. Граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.
- Украинцы, которых спецрейсами эвакуируют с Бали через Катар, рассказали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную обсервацию стоимость от 169 евро.