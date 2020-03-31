В связи с ограничениями относительно пересечения государственной границы, суточный пассажиропоток в пунктах пропуска уменьшился до 10 тысяч человек.

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

В ведомстве заявили, что вчера, 30 марта, в Украину вернулись 4,8 тысячи граждан. На данный момент очередей на пунктах пропуска нет.

“Эти показатели существенно уменьшились, в сравнении с предыдущими сутками. На утро 31 марта в пунктах пропуска нет очередей из путешествующих собственным автотранспортом и пешеходов”, – отметили в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что вчера покинули территории страны около 3 тысяч украинцев и 1,3 тысячи иностранцев.

Всем тем, кто пересекал границу проводили температурный скрининг. Граждан с симптомами заболевания коронавирусом Covid-19 не было определено. Все получили рекомендации относительно карантина, а также подписали согласие на самоизоляции в течение 14 дней.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиланда вернулись 140 человек, еще 700 — из России.