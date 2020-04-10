Covid-19 Украина

обновлено 10.04.2020 в 15:03

Всего:

2203(+311)

Болеют:

2073(+311)

Выздоровели:

61

Умерло:

69(+12)

15:55 Учитель Всеукраинской онлайн-школы рассказал, почему на уроках случаются ошибки
15:25 ОАЭ передадут Украине 10 тонн гумпомощи для борьбы с COVID-19
15:22 В Николаеве с начала 2020 года больных пневмонией стало в 18 раз больше, чем год назад, – врач
15:19 «Она слетела»: в Николаеве полицейский без маски нашел себе оправдание
14:58 Почти 9 тысяч украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой, – Кулеба
14:55 Синоптик прогнозирует заморозки и мокрый снег 15 апреля
14:31 Преследование Черновол – попытка опорочить и унизить Революцию Достоинства, – Турчинов
14:24 В Тернополе решили не вводить комендантский час на выходных
Эксклюзив
14:23 В Житомирской области из-за поджога сухой травы горел сельский совет
13:49 В Ивано-Франковске после Пасхи ждут вторую волну COVID-19
13:34 Кличко заявил, что точной даты открытия метро в Киеве пока нет
12:58 Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, – МОЗ
12:39 Учительница онлайн-школы Зеленского объяснила свою ошибку: медведи и писать не умеют
12:37 Хельсинский союз призвал Раду не предоставлять Нацгвардии полицейских функций
12:30 В Китае доказали пользу лечения коронавируса препаратами от ВИЧ
12:25 В Украине всех пациентов с пневмонией будут тестировать на коронавирус
11:56 Стала известна предварительная повестка дня внеочередного заседания Рады
11:39 Зеленский назначил Пристайко главой «евроатлантической» комиссии
10:58 Харви Вайнштейн в тюрьме вылечился от COVID-19
10:20 В Японии заявили, что больных COVID-19 в стране может быть в разы больше, чем по статистике
10:02 Истребители США перехватили два российских самолета-разведчика у Аляски
08:39 К экс-депутатке Черновол пришли с обыском по делу Партии регионов
08:29 Экономика Украины упадет на 5% вследствие пандемии коронавируса, – советник Зеленского
07:58 COVID-19: Премьер-министра Британии перевели в обычную палату
07:55 МВД запустило в Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию

Учитель Всеукраинской онлайн-школы рассказал, почему на уроках случаются ошибки

Учитель, который участвуют в съемках Всеукраинской онлайн-школы, инициированной президентом Владимиром Зеленским, заявил, что ошибки на уроках случаются, потому что у проекта нет ни корректоров, ни редакторов, ответственных за проверку материалов, которые преподаются. Также нет возможности пересмотреть и внести правки в уже смонтированное видео.

Пятница, 10 апреля 2020, 15:55

Об этом сообщил один из преподавателей проекта, учитель математики из Киева (КНУ им. Шевченко) Дмитрий Номировский.

По его словам, ошибки на уроках будут и в дальнейшем.

“Учителей собрали в пожарном порядке, кого смогли найти. Без кастинга и проб. Большинство видят камеру первый раз в жизни. Учителя работают, пока во всяком случае, исключительно на своем энтузиазме, то есть даром. От основной работы в школе учителей никто не освобождал. А там, как вы знаете, свое дистанционное образование 24/7. Длительность проекта все время меняется. Вначале было 3 недели, потом 7, далее 8. Теперь, если не ошибаюсь, 10 недель. А каждое изменение – это изменения в планировании уроков. Это все, естественно, тоже на учителе”, – отметил Номировский.

Он также добавил, что сценарии уроков, иллюстративные материалы, презентации учителя готовят сами, без какой-либо помощи. Корректоров и редакторов, ответственных за проверку этих материалов, в проекте нет. Никакой возможности просмотреть и внести правки в уже смонтированное видео не существует. Потому, что монтаж урока идет в ночь перед эфиром на ТВ.

“Говорят, что продакшн не успевает делать раньше. Подозреваю, что итоговое видео вообще никто не успевает смотреть – сразу в эфир. Я попробовал добиться просмотра своего первого урока. Дошел до продюсера. Получил от него по шапке, поскольку (цитата) “попадание в эфир более приоритетная задача чем удовлетворение чьих-либо интересов”. “Чьи-либо интересы” – это он о моем желании сделать качественный продукт. Ошибки на моем первом уроке, кстати, избежать так и не удалось. Кто-то на этапе монтажа, не связавшись со мной, решил самостоятельно написать “правильный ответ: 50 коп” к простейшей задаче”, – рассказал учитель.

“Понятия не имею, можно ли было в создавшихся условиях организовать процесс лучше. Вполне может быть, что и нет. Или так, или никак. Но раз уж так, то давайте перестанем удивляться, почему у учителя географии атлантический океан бороздит просторы большого театра”, – резюмировал Номировский.

Теги: Владимир Зеленский

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!