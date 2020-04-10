Covid-19 Украина

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Учительница онлайн-школы Зеленского объяснила свою ошибку: медведи и писать не умеют

Учительница украинского языка Всеукраинской онлайн-школы, инициированной президентом Владимиром Зеленским, Юлия Набок-Бабенко, комментируя свою ошибку о белых медведях, заявила, что "они и писать не умеют, и в Facebook не сидят".

Пятница, 10 апреля 2020, 12:39

Об этом она сказала в комментарии изданию “КП в Украине”

Учительница отметила, что письмо от имени “Мишки Антарктического” она писала сама.

“Я вам больше скажу: медведи и писать не умеют, да и в Facebook они вряд ли заходят. Я сама писала письмо, перед тем проверяла информацию и про Антарктический полуостров, и про белых медведей. Если люди посмотрят урок уже ради этого – я буду счастлива. Вместе с тем повторят члены предложения”, – сказала она.

Кроме того, учитель математики онлайн-школы Дмитрий Номировский добавил, что ошибки будут и дальше, поскольку у проектов нет ни корректоров, ни редакторов. Набок-Бабенко также подтвердила эту информацию.

“У нас нет редакторов. Мы впервые видели запись уроков вместе с телезрителями. Поэтому может быть всё, что угодно”, – заверила она.

Как сообщалось ранее, во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, рассказала детям о “белом медведе  из  Антарктического полуострова”, который якобы прислал ей письмо.

Теги: Владимир Зеленский, школа

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