Об этом сообщают #Буквы.

Так, во время урока по теме “Вычитание десятичных дробей. Решение задач и уравнений” для пятиклассников учительница решала задачу, в которой нужно было вычислить скорость катера, плывущего против течения.

Для этого от скорости катера в стоячей воде (30,2 км/ч) она отняла скорость течения (2,2 км/ч), результат вычисления должен быть 28, но у преподавателя в ответе получилось 18.

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(На видео с 12:13)

Напомним, 30 марта Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект “Всеукраинская школа онлайн”.