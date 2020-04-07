Об этом сообщают #Буквы.
Так, во время урока по теме “Вычитание десятичных дробей. Решение задач и уравнений” для пятиклассников учительница решала задачу, в которой нужно было вычислить скорость катера, плывущего против течения.
Для этого от скорости катера в стоячей воде (30,2 км/ч) она отняла скорость течения (2,2 км/ч), результат вычисления должен быть 28, но у преподавателя в ответе получилось 18.
(На видео с 12:13)
Напомним, 30 марта Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект “Всеукраинская школа онлайн”.
- 6 апреля для украинских школьников прошел первый урок в онлайн-школе.