Учителей обязали самостоятельно исправлять в учебнике информацию о том, что сода лечит рак

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на письмо Института модернизации содержания образования, который разослали по школам.
Отмечается, что издательство “Грамота” подготовило специальную вклейку с новым текстом. Ее рекомендуют наклеить на информационный блок о “целебные свойства соды”.
Интересно, что вместо соды в учебнике появятся данные о йодированную соль.
“Просим донести данную информацию к сведению учителей и организовать заклейки предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника “Химия. 9 класс”, – говорится в письме.
Похоже, что переклейкой информации в учебниках будут заниматься учителя химии.
- В украинском учебнике по химии за 9 класс поместили информацию о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при раке. При этом в учебнике подчеркивается, что любое применение пищевой соды с лечебной целью надо прежде всего согласовать с врачами.
- В Министерстве образования Украины прокомментировали скандальный совет о “лечении” онкологических заболеваний пищевой содой, который опубликовали в учебнике по химии для 9 класса. В МОН отметили, что автор Мария Савчин пыталась подать как можно больше информации для учащихся. Школьники должны научиться критически мыслить и получать информацию с различных ресурсов.
- В четверг, 3 декабря, Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3900 о внесении изменений в закон “Об образовании” относительно обеспечения качества учебной литературы.