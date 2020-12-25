Учителей обязали самостоятельно исправлять в учебнике информацию о том, что сода лечит рак

Украинские педагоги будут собственноручно заклеивать в учебниках химии резонансную информацию о том, что пищевая сода якобы лечит от рака.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на письмо Института модернизации содержания образования, который разослали по школам.

Отмечается, что издательство “Грамота” подготовило специальную вклейку с новым текстом. Ее рекомендуют наклеить на информационный блок о “целебные свойства соды”.

Интересно, что вместо соды в учебнике появятся данные о йодированную соль.

“Просим донести данную информацию к сведению учителей и организовать заклейки предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника “Химия. 9 класс”, – говорится в письме.

Похоже, что переклейкой информации в учебниках будут заниматься учителя химии.