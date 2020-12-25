Covid-19 Украина

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Учителей обязали самостоятельно исправлять в учебнике информацию о том, что сода лечит рак

Украинские педагоги будут собственноручно заклеивать в учебниках химии резонансную информацию о том, что пищевая сода якобы лечит от рака.

Пятница, 25 декабря 2020, 15:30

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на письмо Института модернизации содержания образования, который разослали по школам.

Отмечается, что издательство “Грамота” подготовило специальную вклейку с новым текстом. Ее рекомендуют наклеить на информационный блок о “целебные свойства соды”.

Интересно, что вместо соды в учебнике появятся данные о йодированную соль.

“Просим донести данную информацию к сведению учителей и организовать заклейки предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника “Химия. 9 класс”, – говорится в письме.

Похоже, что переклейкой информации в учебниках будут заниматься учителя химии.

  • В украинском учебнике по химии за 9 класс поместили информацию о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при раке. При этом в учебнике подчеркивается, что любое применение пищевой соды с лечебной целью надо прежде всего согласовать с врачами.
  • В Министерстве образования Украины прокомментировали скандальный совет о “лечении” онкологических заболеваний пищевой содой, который опубликовали в учебнике по химии для 9 класса. В МОН отметили, что автор Мария Савчин пыталась подать как можно больше информации для учащихся. Школьники должны научиться критически мыслить и получать информацию с различных ресурсов.
  • В четверг, 3 декабря, Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3900 о внесении изменений в закон “Об образовании” относительно обеспечения качества учебной литературы.
Теги: лікування раку, МОН, підручник з хімії, порада, рак, сода

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